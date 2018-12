Plné prošetření zákonnosti všech evropských dotací určených firmám skupiny Agrofert za dobu vládního angažmá stávajícího českého premiéra Andreje Babiše žádají po Evropské komisi evropští Zelení v návrhu usnesení Evropského parlamentu. O rezoluci mají europoslanci hlasovat ve čtvrtek poté, co je ve středu večer čeká rozprava na téma "Střet zájmů a ochrana evropského rozpočtu: případ České republiky".

Europoslanci budou debatovat o vazbách mezi českým premiérem a skupinou Agrofert v návaznosti na zveřejnění analýzy právní služby komise, podle níž je Babiš ve střetu zájmů podle nových unijních pravidel platných teprve od srpna. Na to dříve EK upozornila česká pobočka nevládní organizace Transparency International. Ta tvrdí, že s ohledem na nová unijní pravidla platná od léta je Babiš ve střetu zájmů i poté, co Agrofert přesunul do svěřenských fondů.

Český premiér dlouhodobě jakýkoli střet zájmů odmítá. Návrh usnesení Zelených rovněž komisi vyzývá, aby evropské dotace pro Agrofert prověřila také s ohledem na starší pravidla o střetu zájmů. Hrozí, že by Česko muselo vrátit část dotací do unijního rozpočtu.

Všechny dokumenty

Komise by podle textu návrhu měla též europarlamentnímu výboru pro rozpočtovou kontrolu předložit všechny dokumenty, které by mohly mít souvislost s možným střetem zájmů českého premiéra, ale také ministra zemědělství Miroslava Tomana.

Dotace firmám holdingu Agrofert jsou nejčastěji vypláceny z evropských fondů, které v Česku rozdávají mezi podnikatele ministerstva průmyslu, zemědělství a v menší míře životního prostředí. Deník Právo již v týdnu upozornil na to, že jde o dotace provozní, investiční a na srovnání výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Hlavním přísunem peněz jsou přitom dotace provozní, které dostávají zemědělské podniky koncernu. Loni na nich Agrofert získal 1,3 miliardy korun. Před rokem 2014 získával výrazně nižší částky. Například v roce 2011 se jednalo o přibližně půl miliardy korun, informoval deník Právo. Naopak na daních koncern loni zaplatil jen 739 milionů, což bylo nejmíň peněz od doby Babiše jako politika.

Koncern Agrofert se však proti publikovaným informacím v Právu ohradil. Ve vyjádření, z něhož citoval server Novinky, uvádí, že Agrofert není závislý ani na dotacích, ani na státních zakázkách. Primárním zdrojem příjmů firmy jsou chemické továrny a dotace tvoří jen jejich malý zlomek. Poukazuje také na to, že Agrofert státu víc platí na daních a odvodech za zaměstnance, než od něj získává na dotacích.