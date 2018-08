Evropu sužují extrémní vedra. V Pyrenejích může padnout historický rekord

Starý kontinent v posledních dnech trpí pod návalem extrémních veder. V Praze se údajně čtvrteční teplota může vyšplhat až na 37 stupňů, pořád to však zdaleka není nejvíce. Vůbec nejvyšší výheň totiž hlásí Španělé, Portugalci a Francouzi – na Pyrenejském poloostrově se dokonce předpokládá překročení 48 stupňů.

Na vině jsou podle Sky News horké proudy, které v červenci "přicestovaly", převážně pak do jihozápadní Evropy, ze severu Afriky. Situace je tak vážná, že lidé na dovolené, kteří se právě nacházejí v jedné z výše zmíněných zemí, by raději přes den vůbec neměli vycházet.

„Suché a horké počasí by mohlo uprostřed týdne vést k historickým rekordům, přičemž úplný vrchol se očekává o víkendu,“ řekla Isobel Langová, jež ve zmíněné televizi uvádí předpověď počasí. Nejvyšší naměřené hodnoty ze Španělska (47,3 stupňů) a Portugalska (47,4) by prý klidně mohly být překonány.



Doposud nejvyšší naměřená hodnota byla zaznamenána v roce 1977 v Aténách, kde se teploměr zastavil až na 48 stupních. Nyní se předpokládá, že vnitrozemí Portugalska či nespecifikovaná údolí Španělska by rekordní číslo mohly trumfnout, ačkoli předpověď britské BBC hovoří "pouze" o maximu 45 stupňů.

Meteorolog serveru AccuWeather Tyler Roys nicméně uvedl, že by teplota mohla v neděli dosáhnout i cifry 49. „Rozhodně to není vyloučeno,“ řekl. Nejblíže je oběma zemím na Pyrenejském poloostrově Francie, kde se teploty místy pohybují kolem čtyřiceti stupňů.



Neobvykle vysoká vedra panují například i v Londýně, kde bude v pátek teplota dosahovat až 32 stupňů, nebo v Paříži (35) a Moskvě (30). Páteční "městské" maximum zřejmě zaznamená španělská Sevilla, kde má být údajně přes 43 stupňů. BBC nicméně odhaduje, že na určitých místech může být ještě tepleji.

Samotná vedra si prozatím přímo žádné oběti nevybrala, jsou však příčinou největší ohnivé katastrofy v Řecku za posledních více než sto let. Při rozsáhlých požárech na jihu země totiž zemřelo nejméně 74 lidí.

Server AccumWeather, který monitoruje extrémní teploty v Evropě, lidem doporučuje, aby neustále pili co nejvíce tekutin, nosili jen lehké oblečení a vyhnuli se, především přes dopoledne a odpoledne, fyzicky náročnějším aktivitám. Mimo to by se měli ujistit, že děti, starší lidé či bezdomovci jsou v pořádku a zůstávají co nejblíže chladu. Zvířata by měla mít neustálý přístup ke stínu a chladné vodě, lidé dále nesmí nechávat děti nebo zvířata zavřené v autě, které nedisponuje klimatizací. Smrt je prý v takovém případě otázkou pouhých několika minut.