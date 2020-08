V současné době probíhá vyšetřování s cílem najít příčinu toho, co způsobilo požár, jež pak měl za následek mohutnou explozi. Výbuch, k němuž došlo těsně po 18. hodině místního času, se přehnal městem a způsobil chaos ve všech bejrútských čtvrtích.

Anthony May, expert na výbušniny, který v minulosti pracoval pro americkou vládu, však pro CNN uvedl, že jasně nebo tmavě červený mrak, jenž jsme mohli vidět na videích, neodpovídá dusičnanu amonnému. Podle něj dusičnan signalizuje žlutý kouřový oblak.

„Netvrdím, že se na tom dusičnan nepodílel, ale zdá se, že zde byly i jiné látky," řekl. Velikost exploze a tlakové vlny jsou podle něj typické pro jadernou bombu.

„Nevíme o žádném jaderném materiálu, který by zde byl, ale tlaková vlna, kterou to způsobilo, je velmi podobná těm, které způsobuje malé jaderné zařízení," řekl pro CNN.

Podobně se vyjádřil i Robert Baer, bývalý pracovník CIA, který tvrdí, že barva oblaku naznačuje, že ve skladu byla vojenská munice. „Ta oranžová (ohnivá) koule značí, že zde byly vojenské výbušniny," řekl CNN. Dodal také, že bílý poprašek viditelný ve videu z incidentu před hlavním výbuchem značí to, že se dusičnan amonný zde pravděpodobně nacházel.

Žadné informace o tom, že by se zde měla nacházet munice, zatím potvrzeny nebyly. Podle Baera se možná pravdu nedozvíme. „Pracoval jsem v Libanonu roky a nikdo nepřizná, že se v přístavu nacházejí vojenské výbušniny,“ řekl.

Podle americké Agentury pro ochranu životního prostředí jsou katastrofy, které se týkají dusičnanu amonného, vzácné, vzhledem k tomu, že USA každoročně používají miliony tun v hnojivech.

"Čistý" pevný dusičnan amonný je poměrně stabilní, ale pokud je směs smíchána s jakýmikoli kontaminanty, dokonce i v malých stopách, je směs mnohem náchylnější k detonaci – což je důvod, proč existují obvykle přísné vládní pokyny pro to, jak ji ošetřit a správně uložit," cituje CNN úřad.

„Obecně jsou podmínky skladování dusičnanu amonného klíčové pro jeho bezpečnost a stabilitu. Materiály umístěné společně nebo skladované s toutu látkou mohou hrát roli v jeho citlivosti na výbuch,“ uvádí agentura ve zveřejněné příručce z roku 2019.

Během exploze zaznamenali seismologové ve městě zemětřesení o síle 3,3 stupně Richterovy škály. Explozi mohli slyšet lidé až na Kypru, který je od Libanonu vzdálen více než 200 kilometrů.

Škody jsou hlášené až z okruhu 25 kilometrů kolem hlavního města. Většina bejrútského přístavu byla srovnána se zemí a poškozeno bylo i mnoho dalších budov. Hlavní ulice v centru jsou podle svědků zasypány sutinami.

Zraněno je na 4000 lidí a záchranáři po dalších stále pátrají v troskách. Až čtvrt milionu lidí přišlo podle libanonské televize MTV během chvíle o střechu nad hlavou. Výbuch zasáhl i budovu libanonského parlamentu, která se nachází jen několik set metrů od místa.

This is what Beirut is waking up to this morning, a devastating capital and many still feared trapped in rubble.



? More than 100 people have died

? At least 4,000 injured

? Hospitals are overwhelmed



All the latest on the #LebanonExplosion here ?https://t.co/nf5ZcdYz6t pic.twitter.com/xXiYJPtyDA