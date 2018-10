Exploze na volebním mítinku. Výbuch v Afghánistánu zabil 12 lidí

„Dosud máme hlášení o 12 mrtvých a 32 zraněných. Mezi obětmi jsou civilisté i příslušníci bezpečnostních složek,“ uvedl mluvší tachárské policie Khalil Asir. Výbušnia podle něj byla umístěna v motocyklu, zaparkovaném nedaleko místa konání akce.

V době výbuchu bylo na místě několik desítek příznivců Bekové, sama kandidátka však v danou chvíli přítomna nebyla. Podle policie dosud není jasný motiv útoku ani pachatel. K činu se dosud nepřihlásila žádná teroristická organizace.

Nazifa Yousufi Beková je jednou z 417 žen, které v letošním roce usilují o zvolení do afghánského parlamentu, což je více, než kdykoli v historii země. Přípravy a setkání s voliči před hlasováním, které se uskuteční již 20. října, jsou i přes opakované sebevražedné útoky v plném proudu.

UPDATE: At least 12 dead and dozens injured at an election rally in Afghanistan’s north-eastern province of Takhar https://t.co/6RUSHsgYfK pic.twitter.com/bfpWbmS2Qi