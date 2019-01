K explozi došlo kolem sobotní deváté hodiny ranní v pekařství Hubert na rohu ulic Saint-Cecile a Rue de Trevise, kde byl předtím hlášen únik plynu. Potvrdili to pařížští hasiči s tím, že zraněno bylo 36 lidí.

"Dvanáct lidí, včetně tří hasičů, bylo zraněno vážně. Dalších 24 lidí má méně vážná zranění," řekl mluvčí pařížských hasičů Eric Moulin. "Mezi dvanácti vážně zraněnými jsou dva hasiči a tři civilisté v ohrožení života," dodal.

Francouzský ministr vnitra Christophe Castaner později oznámil, že oba hasiči a další dva civilisté zemřeli. Pařížská prefektura následně upřesnila, že zemřeli pouze oba hasiči. V neděli pak prefektura uvedla, že bylo nalezeno další tělo.

Exploze zničila nejen samotné pekařství, ale způsobila i rozsáhlé škody i na okolních budovách, kde vytloukla všechna okna. Na místě zasahovalo více než 200 hasičů. Ti museli mimo jiné pomocí požárního žebříku evakuovat obyvatele bytu nad pekárnou, které ohrožoval požár.

