Exploze v anglickém Leicesteru zranila šest lidí. Hasiči stále bojují s ohněm

Zasaženou oblast tvoří obytné domy a obchody. Bylo poškozeno i několik budov v blízkosti požáru.

"Veškeré záchranné služby se v současné době zabývají tímto problémem," uvedla místní policie v neděli večer ve svém prohlášení. Ta také doporučila, ať se obyvatelé těmto místům vyhnou.

Policisté také uzavřeli ulice Carlisle Street a částečně i Hinckley Road západně od centra. Server deníku Daily Mirror tvrdí, že evakuovat se museli obyvatelé z 60 okolních domů. S požárem stále bojuje šest hasičských vozů. Během incidentu bylo podle BBC zraněno šest lidí.

“The flames were absolutely huge. I’ll be amazed if someone hasn’t been killed or seriously injured,” one devastated witness has said of the 'explosion' in Hinckley Road #Leicester https://t.co/rLnn1i1m4B pic.twitter.com/GFqevm90rw