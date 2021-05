Český pavilon bude dvoupatrový, jeho středem má být exponát s názvem Srdce pavilonu - kašna, do které bude voda stékat z organických kapilár vyrobených ze stejného materiálu jako spletený mrak stínící zahradu okolo národního pavilonu. V přízemí pavilonu bude umístěn také systém S.A.W.E.R..

"Je to zařízení, které funkčně integruje pět českých patentů a inovací vědců ČVUT a AV ČR, samostatně vyrábí vodu ze vzduchu pouze s pomocí solární energie a kultivuje poušť," popisuje Lenka Maršálková, manažerka marketingu a komunikace. Technologie tak dokáže stvořit oázu i v horké písečné pustině. To se navíc ukáže i v praxi přímo v Dubaji. "Voda, kterou systém S.A.W.E.R. vyrobí, bude použita na závlahu zahrady kolem národního pavilonu," doplňuje Maršálková.

Na tvorbě expozice se podílela řada známých umělců. Maxim Velčovský navrhl monumentální instalaci v níž exponát Golden Rain ukáže spojení kovových vláken a skla - tradiční českou výrobu a moderní technologie.

Pandemie covid-19 odsunula pořádání Expa z roku 2020 až na letošní rok. Během ní hráli velkou roli, alespoň v České republice, 3D tiskárny a na nich tisknuté ochranné prostředky. Právě 3D tiskárny od Josefa Průši uvidí svět i na výstavě. Bude z nich vytvořená celá interaktivní stěna.

Maketu energeticky soběstačného regionu pak doplňuje nanooptika společnosti IQ Structures, která jako jediná na světě umí řídit každý světlený paprsek a tedy radikálně miniaturizovat svítidla, respektive významně šetřit materiály i energii na jejich výrobu "Následuje 3D Arm – robotické rameno, které vzniká ve spolupráci univerzit VUT, UTB a společnosti Fillamentum a prezentuje myšlenku materiální udržitelnosti a technologického pokroku a které využívá pro 3D tisk písek a degradovatelný bioplast z odpadních tuků," doplňuje Lenka Maršálková.

Prezentace české kultury

Exponátem přímo navazující na robotické rameno, je exponát We Speak Plantish – plně automatizovaná robotická linka od společnosti PSI, která dokáže přečíst, jak rostliny reagují na různé podmínky a šoky a na základě zjištěných dat navrhnout vhodnou péči o ně. V národním pavilonu tedy návštěvníci zjistí, jak rostliny reagují například na hudbu.

České zastoupení ale nemíří jen na prezentaci technologií, ale také na prezentaci české kultury. „Na první pohled je potěšující, že český pavilon bude jiný než všechny ostatní. Už nyní je z něj cítit hravost a originalita, což jsou hodnoty, které se rozhodně promítnout v dramaturgii českého národního dne.

Sedmimetrová loutka lva, humorní lyžaři na běžkách, módní přehlídka, interaktivní instalace plné nejmodernějších technologií, ale i obří svítící květy, a to vše oživené desítkami herců, tanečníků, akrobatů i muzikantů, budou výstavišti určitě slušet,“ říká Jakub Vedral, kreativní ředitel společnosti ArtProm. Ta realizuje český národní den. Národní den zakončí unikátní multimediální show s názvem iMucha, kterou na motivy života a díla světoznámého malíře Alfonse Muchy připravil hudebník Michal Dvořák.

"Současný příběh, technologicky nejvyspělejší projekce, moderní hudba, tanec, akrobacie nebo dechberoucístage design, to všechno vypráví příběh o životní cestě slavného výtvarníka očima mladého kreslíře komiksů. Představíme jeho oživlé obrazy a plakáty, jak jste je ještě nemohli vidět“, popisuje celý projekt Michal Dvořák.

EXPO 2020 v Dubaji proběhne v termínu od 1. října 2021 do 31. března 2022. V regionu Středního východu, Afriky a Jižní Asie se koná o vůbec první světovou výstavu. Ústředním tématem EXPO 2020 v Dubaji je „Connecting Minds, Creating the Future", s podtématy „Sustainability, Mobility and Opportunity“.