Předseda dlouhodobě dominantní slovenské politické strany Smer a bývalý předseda vlády Robert Fico míří do ústavního soudu. Překvapivou kandidaturu potvrdil jeho spolustraník, místopředseda Národní rady Martin Glváč. Zprávu přinesl portál Správy.sk.

Podle Glváče je Fico zdaleka nejlepším kandidátem mezi více než dvě desítkami ostatních, kteří by měli v únoru obsadit devět uvolněných míst Ústavního soudu. „Ani jsem netušil, co všechno on za 30 let v právu dokázal. Je to docent práva s červeným diplomem. Má několik desítek publikací a citací. Jsem zvědav, kdo dodá lepší životopis,“ hájil předsedu své strany Glváč.

Jak obejít prezidenta

Protože vládní koalice vedená Smerem disponuje v parlamentu většinou, má Fico značnou naději, že se novým ústavním soudcem skutečně stane. Jeho ambice by ještě mohl zhatit prezident Andrej Kiska, který se s Ficem již mnohokrát dostal do pře. Ten však v polovině roku v úřadu stačí. Web Trend připomněl, že expremiérovi proto bude stačit, pokud slovenský parlament do té doby nestihne nominovat všech 18 kandidátů, z nichž by měl následně prezident nové soudce vybrat.

Fico není jediným politikem, který by rád nosil talár ústavního soudce. Horkým kandidátem je též poslanec za stranu Most-Híd Peter Kresák či bývalý předseda koaliční strany Sieť Radoslav Procházka, který se už dříve ucházel o místo u Soudního dvora EU.

Fico by jako ústavní soudce získal dvanáctiletý mandát a s ním také imunitu proti jakémukoli trestnímu stíhání. Na druhou stranu na po stejně dlouhou ztratil možnost zovu usilovat o nejvyšší politické funkce. To by mu nicméně nemuselo příliš vadit, protože podle nejnovějších průzkumů veřejného mínění by voliči Smeru v čele strany viděli raději současného premiéra Petera Pellegriniho.