V pasti: polský exprezident Wałęsa promluvil do ruského média, sklidil kritiku

/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Putin je chytrý chlapík a do Moskvy je blíž než do New Yorku. Bývalý polský prezident Lech Wałęsa poskytl rozhovor ruské agentuře RIA Novosti. Ve vlastní zemi se za to pochvaly nedočkal.

Lech Walesa na demonstraci proti polské soudní reformě | Foto: ČTK/AP/STR

Hlava státu poskytne rozhovor jednomu z prokremelských médií, řekne něco kontroverzního, co nekopíruje zahraničněpolitickou linii státu, zhrozí se ale jen opozice a za pár dní překryjí propíraný ruský vliv na zemi jiné události. VŠICHNI PROTI LECHOVI Tak to funguje u nás, v Polsku tomu ovšem ještě zcela neuvykli. A pokud s prokremelskou agenturou RIA Novosti pohovoří ikonický šéf podzemních odborů Solidarita, nositel Nobelovy ceny za mír a bývalý prezident Lech Wałęsa, strhne se u našich severních sousedů opravdová mela. Ten rozhovor mu vyčetli skoro všichni: novináři, politici, voliči z pravé i levé části názorového spektra. Vánoční dárek pro Poláky? Předvolební kampaň Přečíst článek › Wałęsův rozhovor agentura vydala mezi svátky. Zásadně z něho citoval polský Sputnik, další proputinovské médium. Až poté se fragmenty rozhovoru objevily ve standardních polských médiích. Rozebírány byly především dva Wałęsovy postoje: Putin je chytrý chlapík, kdybych s ním mohl promluvit, jistě by se choval lépe, a z Varšavy je do Moskvy blíž než do New Yorku, když nebudeme dobrými sousedy, vydělá na tom někdo třetí. První výrok je, jak připouštějí třeba deníky Rzeczpospolita a Gazeta Wyborza, nešťastným Wałęsovým velikášstvím, kterým je známý nejen v Polsku. Ten druhý byl vytržen z kontextu. Wałęsa hovořil o vzdálenosti do Moskvy jako o geografickém faktu. Jenže. Když už hovoříte s proruským médiem, musíte si být jistý, že váš názor nepůjde propagandisticky zneužít, upozorňují komentátoři. RADŠI BY NEMĚL MLUVIT Logicky si na exprezidentovi smlsla vládní strany Právo a Spravedlnost (PiS), jejíž předseda Jarosław Kaczyński je Wałęsovým odvěkým rivalem. „Obvykle bývám z jeho prohlášení v rozpacích. Je to velmi smutné, přece jen to byl náš prezident,“ nebrala si servítky ve státní televizi TVP na Wałęsovu adresu poslankyně a členka velké mediální rady za PiS Joanna Lichocka. Lech Wałęsa se musí omluvit svému odvěkému rivalovi. Kaczyńskému Přečíst článek › „Myslím, že by bylo nejlepší, kdyby tolik nemluvil,“ řekl pro změnu pro Rádio ZET místopředseda Evropského parlamentu Zdzisław Krasnodębski z téže strany. Wałęsa se pokusil svá vyjádření vysvětlit. Média se jednoznačně shodla, že zhola nešťastně. „Nelituji svého kontroverzního rozhovoru, byl to plán, řekl jsem to úmyslně, ale je třeba si ještě počkat na výsledky,“ řekl pro portál wp.pl. A dodal, že pokud bude pozván, určitě za Putinem vyrazí. Podle Poláků z celé kauzy plyne jediné: S ruskými médii kontrolovanými státem se nehovoří, navíc když zahraniční politika není vaše nejsilnější stránka. Boj o polská média přitvrzuje. Zapojily se i tajné služby Přečíst článek ›

Autor: Martin Kratochvíl