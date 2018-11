Extrémní zážitek. Muž při letu visel na hrazdě rogala. Zapomněli ho připoutat

/VIDEO/ Zážitek, na který pravděpodobně nikdy nezapomene, má za sebou americký youtuber Chris Gursky. Ten si v rámci svého výletu ve Švýcarsku chtěl zkusit let na rogalu, jeho instruktor však udělal zásadní chybu, muže zapomněl ke stroji připoutat. To si však oba uvědomili, až když byli ve vzduchu. Informoval o tom server Daily Mail.

Chris letěl na rogalu poprvé a na tento let pravděpodobně nikdy nezapomene. Na videu, které ze své dovolené ve švýcarské destinaci Interlaken zveřejnil na Youtube, je vidět, že muž měl opravdu namále.

Dokud nevzlétli, vypadalo vše v pořádku. Jenže jakmile se ocitli ve vzduchu, bylo jasné, že se stala obrovská chyba. Chris musel po celou dobu letu viset na hrazdě jednou rukou a druhou se držel pilota.

Ten se snažil stroj ukočírovat, aby se oba co nejrychleji dostali bezpečně na zem. Na videu je však patrné, že mu to činí nemalé obtíže. Rogalo se dostalo stovky metrů nad zem. Chris visel pod hrazdou, pilot se jednou rukou snažil svého klienta přidržovat.

Sevření povolovalo

"Vzpomínám si, jak jsem se díval dolů a říkal jsi, že už je to tady. Pravá ruka, kterou jsem se držel pilotova ramena, mi pomalu sklouzávala. Pilot mě chytil za ruku, stejně jako ve filmech, ale sevření po chvíli povolovalo. Nakonec jsem se držel levou rukou hrazdy a pravou pilotovy nohy, když jsme se blížili k zemi,“ uvedl Chris.

Poté, co pilot našel vhodné místo, začalo rogalo klesat a Chris se musel v rychlosti okolo 70 kilometrů za hodinu pustit. Při nárazu si zlomil zápěstí. Měl také natržený biceps od toho, jak na kluzáku visel. Let trval přes dvě minuty. "Držel jsem se zuby nehty a bojoval o svůj život. Přistání bylo drsné, ale přežil jsem," dodává Chris s tím, že nakonec neskončil úplně špatně ve srovnání s tím, co se mohlo stát.

I přes hrůzný zážitek chce prý dát rogalu druhou šanci, stejně mírný byl i k pilotovi. "Sice udělal obrovskou chybu v přípravě na let tím, že mě ke kluzáku nepřipevnil, ale udělal vše, co mohl, aby mě pak dostal bezpečně na zem. Držel mě a musel pilotovat jednou rukou," dodal Chris.

Kritické příspěvky

Pod videem na youtube se však hromadí kritické příspěvky. "Vím, že jste šťastný, že pilot zachránil váš život, ale tato chyba je neomluvitelná. Je to stejné, jako kdyby muž nabízející bungee jumping zapomněl zkontrolovat lano. Létání není tak těžké a ten muž měl jen jeden úkol, zkontrolovat, že jste zajištěný," uvedl Peter Donker. Další z uživatelů požadoval, aby byla muži odebrána licence.

Někteří také přispěchali s radami pro příští let. "Existují dva triky, které používají horolezci. Jedním z nich je zavěsit se za loket a druhou rukou loket zajistit. Tou druhou možností je pak dostat nohu přes držák, což uleví rukám, které tak ponesou o polovinu méně hmotnosti," dodal další z uživatelů. Nutno dodat, že Chris celou situaci už dnes bere s nadhledem. "Chystám se to znovu zkusit, protože svůj první let jsem si opravdu neužil," řekl.

Zda bude pilot nějakým způsobem potrestán, není známo.