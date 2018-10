Facebook odhalil manipulační kampaň. Smazal desítky účtů napojených na Írán

Společnost Facebook v pátek odstranila několik desítek patrně falešných účtů, které se podle ní koordinovaně snažily ovlivňovat americkou společnost před listopadovými volbami. Falešní uživatelé a správci skupin na sociální síti pravidelně zveřejňovali příspěvky o politicky citlivých tématech. Původci dezinformační kampaně nejsou zatím známí, vyšetřovatelé však odhalili napojení na Írán.

Uživatelé smazaných účtů se vydávali za britské či americké občany a na sociální sítí publikovali příspěvky o kontroverzních tématech jako je rasismus, americký prezident Donald Trump či migrační politika. Facebooku se zatím nepodařilo identifikovat subjekty, jež stojí za těmito účty. „Naše vyšetřování je teprve na začátku. Zatím jsme neobjevili žádné vazby na íránskou vládu, ale to se může změnit. Momentálně nevíme, kdo je za to zodpovědný,“ citoval britský deník The Guardian Nathaniela Gleichera, který má na starost bezpečnostní politiku Facebooku.

Sotisfikovanou dezinformační síť odhalil bezpečnostní tým společnosti Facebook přibližně před týdnem. Údajně do ní bylo zapojeno celkem 30 stránek, 33 profilů a tři skupiny na facebooku i šestnáct účtů na instagramu. Podle digitální laboratoře (DFRLab) washingtonského výzkumného ústavu Atlantická rada vystupovaly dané účty především jako američtí liberálové a jedna ze stránek propagovala levicová stanoviska z britské politické scény.

Nejsledovanější z odstraněných stránek byla ta, jež nesla název „No rasism no war“ („Žádný rasismus, žádná válka“). Podle DFRLab měla tato stránka přes 400 tisíc lajků a na deset milionů zhlédnutí svých videí, přičemž aktivní byla už od ledna 2016. Bezmála 13,5 milionů zhlédnutí nastřádala stránka „I need justice“ („Potřebuji spravedlnost“), která byla založena teprve letos v dubnu.

Kritika Trumpa i Republikánské strany

Podle vyjádření Facebooku i analýzy DRFLab měly některé příspěvky problematických účtů pravděpodobně za úkol zvýšit účast v nadcházejících volbách do Kongresu, jenž se ve Spojených státech uskuteční v listopadu. Publikované příspěvky přitom často mířily proti Republikánské straně či současnému šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi, kterého označovaly za „nejhoršího a nejvíce nenáviděného prezidenta“, píše americký deník The Washington Post.

Za poslední tři měsíce je to již podruhé, co největší sociální síť světa zasáhla proti dezinformační kampani Íránu, připomněl britský list The Guardian. Na konci srpna totiž společnost Facebook smazala více než 650 stránek, skupin a účtů na sociálních sítích Facebook a Instagram, jejichž aktivita vycházela z Íránu či byla napojena na ruské vojenské tajné služby. I tehdy bylo důvodem jejich deaktivace „koordinované neautentické chování“. Ve stejné době přistoupil ke smazání více než 280 účtů napojených na Írán také Twitter.