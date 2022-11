Dlaň tvrdě dopadá na ničím nechráněnou tvář druhého klidně stojícího zápasníka. Se zatnutými zuby ránu vydrží. Nyní je na řadě on. Nejlepší by bylo, kdyby svého protivníka úderem rovnou složil. Tím by si zajistil jasné vítězství. Diváci při pohledu na bojové fackování se zatajeným dechem čekají, kdy jeden z bojovníků už nebude moci pokračovat dál. Zhruba takto lze popsat utkání v netradiční disciplíně, Power Slappingu.

Fanoušci tohoto kontroverzního sportu, při kterém už dokonce jeden zápasník zemřel, se nyní radují. Nevadská atletická komise totiž při hlasování v Las Vegas minulý týden oficiálně povolila ligu Power Slappingu (Power Slap League), která se bude konat pod jejím dohledem.

Netradiční a kontroverzní sport bude tímto rozhodnutím poprvé od jeho vzniku oficiálně regulovaný. Pod svá křídla si zápasy v něm vezme společnost UFC, která pořádá profesionální soutěže bojových umění a jejíž ředitel Dana White vznik ligy ve fackování prosazoval.

Rozhodnutí komise kromě radosti u fanoušků ale vyvolalo také vlnu nevole a kritiky. „Komise zjevně hodlá dokázat, že vždycky může klesnout ještě hlouběji,“ okomentoval rozhodnutí novinář Ben Fowlkes na svém webu Substack The Fighting Life.

Ohromený Arnold Schwarzenegger

I přes to, že podrobnosti nové ligy jsou stále nejasné, fackování je už na pomyslném sportovním pódiu nějakou dobu. A jeho průběh je jednoduchý právě jako ta facka. Dva lidé stojí proti sobě a vzájemně se střídají v úderech otevřenou dlaní do tváře. Souboj končí ve chvíli, kdy jeden z nich už není schopen pokračovat. Podle studentského deníku The Roosevelt Review sport pochází z Ruska, kde v začátcích těchto zápasů dokonce bojovníci nesměli používat ochranné pomůcky.

Na videích z letošní soutěže Fackovacího bojového šampionátu (Slap Fighting Championship, nejde o výše zmíněnou ligu, pozn. red.), lze vidět poměrně brutální situace, kdy vždy jeden ze zápolících jen stojí a přijímá svůj úděl.

Některé facky dokonce zápasníky pošlou rovnou do bezvědomí. „Díky bohu, že jsem to nebyl já, kdo tuto facku dostal,“ okomentoval jednu z takových ran Arnold Schwarzenegger, který soutěž pořádá společně se zápasníkem a youtuberem Loganem Paulem.

Zdroj: Youtube

Pravidla pro fackování

Aby netradiční a drsný sport nevadská komise vůbec povolila, museli zájemci o pořádání ligy doladit jeho pravidla. Na nich celý rok pracoval obchodní ředitel společnosti UFC Hunter Campbell a jeho tým. Nová pravidla pro ligu jsou založená na regulích smíšených bojových umění (MMA). „Dávalo smysl přijít s regulací předtím, než sport zahájíme, a to z jasných důvodů, kdy číslo jedna je bezpečnost závodníků,“ řekl Campbell stanici ESPN.

Nová bezpečnostní opatření zahrnují požadavky na ochranné pomůcky, jako jsou chrániče zubů a špunty do uší. Nově jsou také vymezené části tváře, do kterých se zápasníci smějí trefovat. Campbell také vyzval k provádění krevních testů účastníků, skenování mozku a přítomnosti lékaře při zápase. „Zapojení komise zajistí dvě věci. Bezpečnost zápasníků a integritu zápasů,“ sdělil webu MMAjunkie.

Campbell také uvedl, že liga Power Slap League by do konce roku mohla získat významného vysílacího partnera. Zatím není jasné, kdy liga začne.

Kritika: Jako nápad puberťáka

Kromě nadšených oslav netradičního sportu se internetem stejně silně valí i kritika. I přesto, že Campbell vymyslel bezpečnostní pravidla, mnozí kritici argumentují, že chrániče zubů a špunty do uší z jednostranného fackování bezpečný sport v žádném případě neudělají. „MMA: Sport, ve kterém zápas končí, když už se člověk nedokáže inteligentně bránit. Bojové fackování: Sport, kde pravidla vyžadují, aby se člověk inteligentně nebránil,“ napsal reportér Simon Head na Twitteru. Head se dlouhodobě věnuje zpravodajství z MMA.

Další sportovní reportér Trent Reinsmith uvádí, že se při fackování jedná jen útok a žádnou obranu. To podle něj znamená, že závodníci nemusejí znát žádné dovednosti jako u jiných bojových sportů, a zároveň se zvyšuje riziko, že sportovci utrpí traumata a zranění mozku, informovala webová stránka Bloody Elbow.

Něco podobného popisuje i redaktor Fowlkes. „Běžně se stává, že závodníci mají těžké otřesy mozku nebo úplně upadají do bezvědomí,“ popisuje realitu sportu novinář Ben Fowlkes na svém webu. Fowlkes také sport přirovnává k výmyslu pubertálních 13letých kluků.

S jeho názorem souhlasí také analytik bojových umění pro CBS Luke Thomas, který se na Twitteru vyjádřil bez zbytečných vytáček. „Jestliže box znamená udeřit a nebýt udeřen, fackování je v podstatě přesný opak. Rány jsou speciálně nastavené tak, aby dopadly bez jakýchkoliv překážek. Nevadská komise nemá žádné zábrany,“ napsal.

Ještě drsněji novou ligu okomentoval Simon Samano z deníku USA Today. „Stejně dobře by se mohli kopat do koulí,“ napsal.

Zdroj: Youtube

Smrt zápasníka

Kuriozní zápasy se dostaly do širšího povědomí po začátku pandemie. Tehdy ve velkém po internetu začala kolovat videa ze soubojů. V komentářích k nim se mnozí lidé začali ptát, zda je sport vůbec bezpečný. A obavy ještě zesílil tragický případ z minulého roku, kdy jeden ze zápasníků dokonce zemřel.

Polského bojovníka Artura Waluše Walczaka v říjnu několikrát knokautovali na turnaji PunchDown gala. Kvůli zranění mozku ho poté odvezli do nemocnice, kde ho lékaři uvedli do umělého spánku. Muž nakonec důsledky brutálního sportu nepřežil a ve věku 46 let 22. října 2021 vydechl naposledy. Podle britského deníku Polish News zemřel na hromadné selhání orgánů v důsledku nenávratného poškození centrální nervové soustavy.

Zdroj: Youtube

Vtipy o facce z Oscarů

Ředitel UFC Dana White, který zavedení nové ligy propagoval, již několikrát byl středem různých kontroverzí, uvádí deník The Guardian. Nově povolený sport pod jeho záštitou tak jen zesílil kritiku, která se už na něj začala valit dříve.

Lidé mu na internetu vyčítali jeho vtipy ohledně facky Willa Smitha z předávání Oscarů a odsoudili také jeho reakci na obavy zápasníků ohledně platů UFC, kdy jim řekl, aby jednoduše drželi hubu a bojovali. Kritice se White nevyhnul ani v případě, kdy podporoval rozhodnutí UFC přijmout bývalého NFL hráče Grega Hardyho, který byl odsouzen za domácí násilí, ačkoliv nakonec žalobu protistrana stáhla.

Také je velkým podpůrcem Donalda Trumpa, přičemž dokonce v roce 2016 vystoupil na národním sjezdu republikánů.