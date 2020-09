Při vytváření tabulek z rychle se měnících čísel snadno unikne chyba. Povedlo se to i týmu českého premiéra Andreje Babiše. Ten se na svém oficiálním twitterovém účtu pochlubil statistikou, v níž došlo v jednom případě k záměně hodnot.

Foto: Deník

Předseda české vlády Andrej Babiš umístil v úterý 8. září na svůj oficiální twitterový profil vítězoslavně znějící zprávu: „Čtu, co teď vydala @WHO. Ta WHO, která nedoporučila roušky a ani nevěděla, že je pandemie. Podle mě by měla mlčet. A pro česká média, která stále kritizují a píšou, jak to nezvládáme, posílám statistiku počtu úmrtí v evropských státech na milion obyvatel. Jsme na tom velmi dobře.“