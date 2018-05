Falešná černoška s českými kořeny zneužívala podle amerických úřadů dávky

Okolí jí znalo jako zapálenou černošskou aktivistku, která to až dotáhla do čela místní odbočky organizace hájící práva Afroameričanů NAACP. Poté, co v roce 2015 média odhalila, že Rachel Dolezalová má ve skutečnosti česko-německé kořeny, musela s ostudou odejít. Její problémy však nekončí. Nyní byla americkými úřady obviněna z toho, že zneužila sociální dávky. Informovala o tom agentura AP.

Rachel DolezalováFoto: (CC BY-SA 4.0) Aaron Robert Kathman/wikimedia.org

Dolezalovou, která si v roce 2016 úředně změnila na Nkechi Diallová, úřady viní z toho, že od srpna 2015 do listopadu 2017 neoprávněně získala celkem 8 747 dolarů v přídavcích na výživu a sto dolarů za péči o dítě. ČTĚTE TAKÉ: Nenávist kvůli dětskému obrázku. Kreslený černoch rozlítil příbuzného školáka Vyšetřování bylo zahájeno v březnu 2017, kdy washingtonský státní vyšetřovatel obdržel informace, že Diallová napsala knihu. Prozkoumal její záznamy a zjistil, že Diallová pravidelně hlásila úřadům, že si měsíčně vydělá méně než 500 dolarů. Výpisy z živnosti, k nimž je přiložen i výpis z bankovního účtu, však prokázaly, že si ve zmiňovaném období na svůj účet uložila 84 tisíc dolarů a na sociální dávky tak neměla nárok. Peníze podle soudního spisu pocházely z prodeje jejích memoárů nazvaných In Full Color: Finding My Place in a Black and White world, prodeje panenek, mýdla a dalších jejích uměleckých předmětů. ČTĚTE TAKÉ: Kdy doženou Afroameričané bílé? Za 228 let Dialová tento výdělek úřadům nenahlásila. Pouze je v říjnu 2017 informovala o tom, že vykonala jednorázovou práci v hodnotě 20 tisíc dolarů. Bývalá aktivistka pro občanská práva vyšetřovatelům řekla, že „plně zveřejnila své informacích“ a odmítla odpovědět na další otázky. Rodiče jí usvědčili ze lži

Dlouholetá aktivistka ještě pod jménem Rachel Dolezalová stála až do poloviny června 2015 v čele odbočky celoamerické asociace bojující za rovnoprávnost černochů (NAACP) ve městě Spokane ve státě Washington. Ve městě se přitom vydávala za dceru černošského otce. ČTĚTE TAKÉ: Běloška hájící práva menšin v USA se léta vydávala za černošku Skandál vypukl poté, co její rodiče vystoupili v amerických médií a usvědčily jí tak z toho, že lhala o svém etnickém původu. „My jsme její skuteční rodiče. Nechápeme, proč považuje za nutné klamat o své etnické příslušnosti," řekl tehdy v americké televizi CNN její otec Lawrence Dolezal s tím, že Rachel vyrůstala v pestré rodině, v níž byli i čtyři adoptovaní černošští příbuzní. „Je německého a českého původu, je bílá," prohlásili rodiče Dolezalové., kteří doložili svá tvrzení rodným listem Rachel a jejími fotografiemi z dětství. Sama Dolezalová odmítla důvody své identity vysvětlit. V rozhovoru s místním novinářem pouze řekla, že nemá ráda označení „afroameričan“, které se ve Spojených státech široce používá, ale místo toho upřednostňuje označení „černý“. „A ano, jednoznačně se považuji za černou," řekla.

