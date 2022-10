Mluvčí Sorokinové Juda Engelmayer potvrdil její propuštění v e-mailu pro CNN v pátek večer. „Dnešní rozhodnutí soudu propustit Annu Sorokinovou nás nesmírně těší. Soudce správně uznal, že Anna není pro společnost nebezpečná,“ uvedl v prohlášení právník mladé ženy Duncan Levin.

Případ jménem Skomarovský: Podvodník a sériový vrah, kterého vyznamenal Beneš

Podle něj byla Sorokinová ve vazbě ICE 17 měsíců - většinou v nápravném zařízení Orange County v severní části státu New York, necelých sto kilometrů od New Yorku. Bylo to již podruhé, co skončila za mřížemi.

Již předtím si odseděla téměř čtyři roky za to, že se vydávala za bohatou německou dědičku, díky čemuž okrádala americké banky a boháče. „Sorokinová byla shledána vinnou z krádeže více než 270 tisíc dolarů (necelých 7 milionů korun) z bank a od přátel, když se podvodem dostala mezi newyorskou smetánku,“ uvedl po jejím odsouzení manhattanský okresní prokurátor.

Podvodnice hvězdou seriálu

Její případ vzbudil širokou pozornost po článcích v časopisech Vanity Fair a New York Magazine z roku 2018. Ty se staly základem seriálu Shondy Rhimesové Neskutečná Anna, který společnost Netflix uvedla v únoru letošního roku a rychle se stal jedním z nejoblíbenějších pořadů této streamovací služby. Sorokinovou si zahrála herečka Julia Garnerová, známá především díky roli Ruth v seriálu Ozark, za kterou získala cenu Emmy.

Zdroj: Youtube

Sama Sorokinová nejdřív prohlásila, že nemá chuť seriál, který inspirovala, sledovat. „Nic na tom, že vidím fiktivní verzi sebe sama, mi nezní lákavě,“ napsala v eseji pro Insider.

To však neznamená, že by podvodnice z vydání seriálu neměla prospěch. Za peníze, které dostala od Netflixu za práva na svůj životní příběh, mohla Sorokinová splatit bankovní dluhy a pokuty od státu New York. Devítidílny seriál končí odsouzením Sorokinové. Ve skutečném životě však drama pokračovalo.

Hrozící deportace

Sorokinová byla zatčena v roce 2017 a následně strávila téměř 500 dnů ve vazbě, jelikož existovaly obavy, že by mohla uprchnout. Následně byla v roce 2019 odsouzena ke čtyřem až dvanácti letům ve vězení. Poté, co si z trestu za krádeže a podvody odseděla téměř dva roky, byla v únoru 2021 předčasně propuštěna. Netrvalo však dlouho, než skončila opět za mřížemi.

Podruhé do detence poslal Sorokinovou americký Imigrační a celní úřad (ICE). Stalo se tak 25. března 2021. Obecně se očekávalo, že bude Sorokinová po odsouzení vyhoštěna do Německa. V listopadu ale odvolací imigrační komise podle ICE udělila v jejím případě mimořádný odklad.

Podvodníka z Tinderu zablokovali. Z milenek do té doby dostal 200 milionů

Začátkem tohoto roku řekl advokát zastupující Sorokinovou televizi NBC News, že se obává její deportace, protože se jí nemůže dovolat, ale později se objevily informace, že je stále ve vazbě ICE. Sorokinová nadále proti své deportaci bojuje.

Na začátku letošního roku se také připojila ke skupině lidí, kteří ICE zažalovali a tvrdili, že ve vazbě požádali o posilující vakcíny proti koronaviru a bylo jim to odepřeno. Podle soudních záznamů stáhli žalobu poté, co v březnu 2022 očkování obdrželi.

Zpoza mříží promluvila v podcastovém rozhovoru

Krátce poté Sorokinová promluvila zpoza mříží a v podcastu „Call Her Daddy“ uvedla, že nikdy netvrdila, že je německá dědička. „Pocházím z Německa, což je pravda, ale nikdo se mě nikdy neptal na mou práci. Nikdo se neptá, kdo jsou vaši rodiče a kolik vydělávají. Je to prostě nehorázné,“ vyjádřila se. Moderátorce Alex Cooperové řekla, že nikdy netvrdila žádné nesmysly.

Přiznala však - tak trochu - že lhala o svém postavení a původu. „To jsem asi udělala. Chci říct, že nedokážu říct přesný příklad, ale jsem si tím v podstatě jistá,“ řekla. Sorokinová také uvedla, že ji překvapila fascinace veřejnosti jejím příběhem.

Zdroj: Youtube

Pokud jde o to, co bude bývalá trestankyně dělat dál, Sorokinová svou nově nabytou slávu podle časopisu Variety směřuje k návratu do světa umění.

I v době, kdy byla ve vězení, se na jejích sociálních sítích poměrně často objevovaly nové příspěvky. Ještě před nedávným propuštěním pak uspořádala v hotelu Public na Manhattanu pop-up uměleckou výstavu, na níž k účastníkům promluvila prostřednictvím videohovoru z vazební věznice ICE v Orange County.

Galerie, kterou nazvala Allegedly (Údajně), se skládala z kreseb, které vytvořila ve vazbě ICE, přičemž ceny začínaly na deseti tisících dolarech za kus. Nyní se Sorokinová pokouší o tvorbu NFT, naposledy vydala kolekci nazvanou Reinventing Anna, přičemž název představuje lehké rýpnutí do seriálu Netflixu.

Kdo je Anna Delvey?

Anna Delvey, vlastním jménem Anna Sorokinová, se narodila 23. ledna 1991 v Domodědovu u Moskvy, ale vyrůstala převážně v Německu. Spolu se svým bratrem žila ve středostavovské rodině; její otec řídil nákladní automobil a matka kdysi vlastnila malý obchod se smíšeným zbožím.

Falešný baron, agent gestapa. Podvodník Harry Jelínek zvládl prodat i Karlštejn

V devatenácti letech Sorokinová opustila Německo, aby v Paříži vystudovala módu, a nakonec přijala jméno Anna Delvey. V létě 2013 se jménem časopisu Purple, kde v té době pracovala, zúčastnila týdne módy v New Yorku a nakonec se rozhodla ve městě zůstat.

Od chvíle svého odsouzení není podle magazínu People Sorokinová v kontaktu se svými rodiči, ti se nezúčastnili ani soudního procesu. Její otec již dříve prohlásil, že se jí zřekl. „Nemám žádný vliv na její život a na to, co dělá. Záleží jen na ní,“ uvedl v dubnu 2019 pro DailyMailTV.

Jakých trestných činů se Anna Sorokinová dopustila?

Během pobytu v New Yorku se Sorokinová vydávala za bohatou německou dědičku, aby se infiltrovala do vnitřního kruhu nejvlivnějších společenských osobností města. Podvedla nespočet lidí, hotelů a bank, přičemž často používala neplatné kreditní karty nebo falešné bankovní výpisy, aby vytvořila iluzi bohatství. Dokonce vytvořila myšlenku Nadace Anny Delveyové, soukromého klubu a umělecké nadace, aby nalákala bohaté dárce a podpořila svou značku.

Poté, co Sorokinová přelétala z hotelu do hotelu a opakovaně neplatila účty, byla z několika hotelů vystěhována. V říjnu 2017 byla Sorokinová zatčena při policejním zátahu. V té době pobývala v zařízení pro léčbu závislostí v kalifornském okrese Los Angeles. Během jejího stíhání bylo odhadnuto, že ukradla přibližně 275 tisíc dolarů (zhruba sedm milionů korun).

Milionový podvod. S manželkou oklamali televizní soutěž, měli smluvený signál

Dne 25. dubna 2019 byla Sorokinová shledána vinnou z osmi obvinění, včetně pokusu o krádež prvního stupně, krádeže druhého stupně, krádeže třetího stupně a krádeže služeb. V květnu téhož roku byla odsouzena ke čtyřem až dvanácti letům státního vězení, byla jí uložena pokuta ve výši 24 tisíc dolarů (600 tisíc korun) a bylo jí nařízeno zaplatit náhradu škody ve výši přibližně 199 tisíc dolarů (pět milionů korun).

Kolik zaplatil Netflix Sorokinové za serál?

V únoru 2022 informoval Insider, že Netflix zaplatil Sorokinové 320 tisíc dolarů (osm milionů korun) za práva na adaptaci jejího životního příběhu pro seriál Neuvěřitelná Anna. Prostředky použila k uhrazení náhrady škody a pokuty.