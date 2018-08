Falešná, odporná média. Trump zkritizoval novináře, jeho dcera s ním nesouhlasí

„Falešná, odporná média, strašní, hrozní lidé.“ První muž Spojených států Donald Trump kritikou k žurnalistům nešetřil, a to navzdory dříve vyjádřeným obavám zástupců OSN, že jeho komentáře údajně mohou samotné novináře ohrožovat a podněcovat vůči nim k násilí.

Trump napadl reportéry v sérii připomínek, kterými kritizoval jejich práci při prezidentských volbách v USA v roce 2016, dále při singapurském summitu s vůdcem KLDR Kim Čong-unem, mítinku s Vladimirem Putinem, schůzce na summitu NATO i při jeho setkání s britskou královnou Alžbětou.



„Vyšli jsme spolu s královnou fantasticky, byla mezi námi dobrá chemie. Falešná média ale namísto toho napíší, že jsem přišel pozdě,“ rozčiloval se americký prezident před početným davem, který byl u jeho výstupu přítomen a který většinu jeho slov hlasitě podpořil. „Z čehokoli mohou vytáhnout něco špatného,“ dodal.

Trumpova dcera Ivanka v reakci na zmíněné obavy OSN prohlásila, že „na rozdíl od svého otce si nemyslí, že by novináři byli nepřáteli lidí“. Jim Acosta ze CNN proto na čtvrtečním brífinku v Bílém domě vyzval i prezidentovu tajemnici Sarah Huckabee-Sandersovou, aby údajný Trumpův postoj k žurnalistům vyvrátila.



Ta nicméně na jeho opakovaná vyzvání odmítla reagovat a namísto toho pouze popsala své špatné zkušenosti. Poté prohlásila: „Vaší vášně si vážím a sdílím ji. Řekla jsem své osobní pocity, ale jsem tady, abych mluvila jménem prezidenta. Ten své komentáře řekl jasně.“

Acosta poté na Twitteru jejího postoje zalitoval. „Před koncem brífinku jsem odešel, protože jsem opravdu zarmoucený z toho, co se právě stalo. Sarah Sandersová dostala opakovaně šanci, aby řekla, že média nejsou nepřítelem lidu – a neudělala to. Ostuda,“ prohlásil.

I walked out of the end of that briefing because I am totally saddened by what just happened. Sarah Sanders was repeatedly given a chance to say the press is not the enemy and she wouldn't do it. Shameful.