Policii nejprve řekla, že dva ze střelců byli dva muži - Vincent Bell a Kiln Adkins. Stricklanda, kterého znala, ale identifikovala až o den později a označila ho za pachatele poté, co jí bylo policií naznačeno, že jeho vlasy jsou podobné jejímu popisu vlasů dalšího pachatele.

Stricklanda údajně nedokázala identifikovat hned, protože byla pod vlivem koňaku a marihuany.

Doughlesová ovšem posledních třicet let svého života říkala, že udělala chybu a Stricklanda označila špatně. Podle Missourské televizní stanice KSHB se ho Doughlasová snažila osvobodit pomocí projektu Midwest Innocence Project (česky Středozápadní projekt nevinnosti).

A Missouri man who has maintained his innocence in a triple murder got an opportunity to testify at a three-day hearing that could lead to his release after serving 43 years in prison. That decision is now in a judge's hands. https://t.co/BezeamMkdy