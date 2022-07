Situace začala být podivná ve chvíli, kdy se v potoce, který se nacházel v blízkosti údajné skládky kancelářských potřeb z továrny, objevila zvláštní pěna. Ta se následně vylila na pastvinu, kde se nacházely Tennantovy krávy. Desítky z nich začaly dramaticky hubnout a umírat. Nepomohlo ani zdvojnásobení krmiva.

Farmář byl však o krok napřed a vše zachytil na video. Na pásce jdou vidět vyhublé krávy s nádory na kůži. „S touhle vodou není něco v pořádku,“ jde slyšet na záznamu Tennanta.

Farmář nelenil a najal advokáta Roba Bilotta. Měl štěstí, protože jeho advokátní kancelář zastupovala v podobných případech korporátní klienty, jako byla společnost DuPont, nikoliv obyčejné farmáře. Pro něj však udělal výjimku. „Zkrátka jsem hrál za opačný tým,“ vzpomíná Bilott podle deníku Chicago Tribune ve svých pamětech na žalobu, kterou nakonec na společnost podal.

Taft partner Rob Bilott will speak @mercantilelib 's event, The Science & Nature Lecture: Robert Bilott, on July 14. Learn more here: https://t.co/kvBtbobr0a pic.twitter.com/lXNZ9RjPJ8

Za několik let, kdy společnost na spor zareagovala dohodou a zaplatila farmáři nezveřejněnou částku, posílala Bilottovi krabice dokumentů, které si sám při soudním řízení vyžádal. Všechno bylo zdánlivě v pořádku, pak si ale advokát všiml jednoho dopisu, který DuPont poslala americké Agentuře pro ochranu životního prostředí.

Vědec, který dopis poslal, v něm totiž mluvil o něčem, o čem se v jiných dokumentech nepsalo. Advokát později odhalil, že se jednalo o kyselinu perfluorooktanovou (PFOA), uvedl portál UK Time News. A co víc, tato chemická látka byla zjištěna v krvi zaměstnanců DuPontu.

Persistent farmer whose cows died from a mysterious disease helped unravel the origin of toxic #PFAS #foreverchemicals https://t.co/Y9zKyAGF4p . @DarkWatersMovie #ExposureBook @Taftlaw @rightlivelihood @Lesscancer @Participant @MarkRuffalo @YaleSPH @chicagotribune

Tímto odhalením se začal rozplétat mnohem děsivější příběh. V průběhu soudního procesu oznámil minnesotský konglomerát 3M, že přestane vyrábět podobně znějící chemickou látku, kyselinu perfluoroktansulfonovou (PFOS). Ukázalo se, že tato společnost vyráběla i kyselinu perfluorooktanovou a prodávala ji DuPontu. Ta ji používala, aby se teflon při výrobě neslepoval. Společně s PFOA se o této dvojici chemikálií mluví jako o PFAS.

I když obě společnosti tvrdily, že kyseliny nejsou pro lidi škodlivé, tak společnost 3M tři roky před ukončením výroby informovala o jejich hromadění v lidské krvi. Kromě toho věděli o tom, že se nerozkládají v životním prostředí. Záznamy, které získal Bilott, dokonce tvrdily, že společnost DuPont věděla o tom, že je kyselina perfluorooktanová nebezpečná pro zvířata. I tak ji vypouštěla do potoka, kde zabíjela ryby, či ji testovala na opicích, které poté uhynuly.

Společnost následně ve svých záznamech uvedla, že kyselina přechází z těhotných zaměstnankyň na nenarozený plod, kterému způsobuje deformaci obličeje. Sloučeniny se měly nacházet i v jablkách nebo chlebu. A co víc, jejich přítomnost se objevila i v pitné vodě v obcích v blízkosti teflonového závodu. Všechny tyto skutečnosti byly přísně tajné. Onen potok protékající pastvinou rodiny Tennantových byl dle očekávání rodiny vysoce kontaminovaný.

The EPA warned Wednesday that chemicals known as PFAS, found in drinking water, cosmetics and food packaging, pose health risks even at levels so low that can't be detected https://t.co/QXY0W0nAto pic.twitter.com/BbXbtcXbMg