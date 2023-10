Za jedno z nejlepších filmových zpracování izraelsko-palestinského konfliktu bývá označován úspěšný seriál Fauda. Izraelská série, kterou spoluvytvořil bývalý příslušník speciálních jednotek, podle některých předpověděla současné dění v Pásmu Gazy. Představitelé hlavních rolí nyní jako záložníci vstoupili do armády.

Izraelští vojáci hlídkují na ulici ve Sderotu, poblíž hranic s Gazou | Foto: Profimedia

Zkušený izraelský agent, příslušník speciálních jednotek, Doron se vrací z odpočinku, aby dopadl palestinského bojovníka, kterého považoval za mrtvého. Tento motiv rozvíjí úspěšný izraelský seriál Fauda, který dostal jméno podle arabského označení pro chaos.

Letos se dočkal již čtvrté série, přičemž poslední dvě děj posunuly do Pásma Gazy, ústředního místa izraelsko-palestinského konfliktu.

Trailer ke 4. řadě seriálu Fauda:

Zdroj: Youtube

Seriál vypráví příběh z izraelského pohledu, podle kritiků přitom představuje jedno z nejpoutavějších ztvárnění konfliktu vůbec, které má příznivce dokonce i mezi arabským publikem.

„Fauda je příběh izraelské speciální jednotky, která loví palestinské teroristy operující na Západním břehu Jordánu a v Gaze. Snaží se ale vnést lidskost do postav na obou stranách a je obzvláště populární ve Spojených arabských emirátech, Libanonu a Jordánsku,“ konstatuje list Wall Street Journal.

S nedávným útokem palestinské organizace Hamás na Izrael dílo získává nový rozměr. Spoluautor, scénárista a představitel hlavní role Lior Raz na sociální síti X oznámil, že se jako dobrovolník vydal do oblastí pod palestinskou palbou, aby pomohl dostat do bezpečí dvě izraelské rodiny. „Zamířil jsem na jih, abych se připojil ke stovkám statečných dobrovolníků, bratrů ve zbrani, kteří neúnavně pracují na pomoci obyvatelstvu na jihu Izraele,“ napsal.

Ze seriálu do reality

Také další představitelé hlavních rolí v seriálu Fauda - Tzachi Halevi, Idan Amedi a Yaakov Zada Daniel - nejenže vyjádřili na sociálních sítích podporu Izraeli, navíc oznámili, že se přihlásili do armády jako záložníci. „Tohle není scéna z Faudy, toto je skutečný život,“ napsal na sociální síti Amedi.

I herečka Rona-Lee Shimonová vyjádřila na sociálních sítích silný odpor vůči Hamásu po nedávném útoku hnutí na Izrael. „Udělám vše, co bude v mých silách, abych zajistila vítězství Izraele,“ prohlásila. Shimonová podle listu Economic Times vyzvala světové vůdce, aby se zasadili o propuštění rukojmích, které příslušníci Hamásu odvlekli, a samotné palestinské hnutí připodobnila k teroristické organizaci Islámský stát.

Podle magazínu Hollywood Reporter nyní celý izraelský filmový průmysl stojí a herci a autoři Faudy byli mezi prvními, kteří oznámili, že se vydávají do prvních linií konfliktu.

Předpověď budoucnosti

List The Times uvádí, že se autorům oceňovaného seriálu Fauda povedlo v podstatě předpovědět budoucnost. Podle vyjádření spoluautora Aviho Issacharoffa totiž byl jedním ze zvažovaných motivů pro natočení nejnovějších sérii útok Palestinců na Izrael. Issacharoff jej odmítl.

„Jedním z nápadů bylo, že desítky militantů zaútočí na hranici, překvapí kibuc nebo vesnici a ovládnou je. Říkal jsem si: Kluci, no tak, co to je? Jde o show, která se snaží být autentická a realistická. Jak by se desítky ozbrojených lidí dostaly na hranice, aniž by je někdo viděl, aniž by o tom někdo věděl? Takže sem děj neveďte, je to příliš hloupé. Po patnácti minutách diskuse jsme to smetli ze stolu,“ vzpomínal nyní pro The Times.

Rozsah útoku, který ale skutečně přišel, jej zaskočil. Na jih Izraele se pak sám vydal, doprovázel svého kolegu Raze, a na vlastní kůži tak zažil scénář, o němž si myslel, že je nereálný i pro seriál, natož jako skutečnost. „Všude kolem nás létaly rakety. Vyzvedli jsme tříčlennou rodinu, matku a dvě děti. A pak přímo za mnou spustila střelba. Viděl jsem ji ve zpětném zrcátku,“ zmínil.

Zdroj: Youtube

Podle něj útok Izraelce sjednotil touhou zničit Hamás. „Hamás je nejkrutější organizací, jakou si dovedete představit. Používá civilisty jako lidský štít. A to takovým způsobem, že doufá, že mnozí civilisté budou zabiti, aby pak mohl mezinárodní veřejnosti říct: podívejte se na to, co dělají ti zlí Izraelci,“ řekl autor Faudy Timesům.