Od té doby ale její sláva spíše uvadá, než by sílila. A obavy, že se AfD stane jednou z rozhodujících politických sil ve Spolkové republice, spíše slábnou. V Bavorsku loni získala jen deset procent hlasů, v Brémách letos jen šest procent. A ani volby do europarlamentu jí moc nevyšly, když dostala 11 % hlasů a skončila na čtvrtém místě.

Jinak je tomu ovšem v nových spolkových zemích, neboli bývalé NDR, kde je AfD podle nejnovějšího průzkumu společnosti Emnid se 23 % podpory nejsilnější stranou. Nechává za sebou jak křesťanské demokraty (CDU) kancléřky Angely Merkelové (22%), tak postkomunistickou Levici (13 %). Té AfD sebrala víc než dvacet pět let trvající pozici „strany východních Němců“.

Teď se touto hlavní východoněmeckou stranou stala právě AfD. Strana využívá mnohem většího odporu obyvatel bývalé komunistické NDR proti přistěhovalectví. Nejnověji je AfD ostře proti „zelené“ politice spolkové vlády, jež má vést k zavírání hnědouhelných dolů v této části Německa.

Obyvatelé NDR, ekonomicky vysávané po desetiletí pobytem stovek tisíc sovětských vojáků, trpí také těžko vysvětlitelnými sympatiemi vůči putinovské Moskvě, v čemž jim prokremelská politika AfD také vyhovuje.

Rétorika neofašistů

Jak v Braniborsku, tak v Sasku, sousedícím s Českem, má Alternativa šanci na vítězství v zářijových zemských volbách. Ve snaze o vítězství se podle některých politiků slovník AfD radikalizuje a blíží se už neonacistické Národnědemokratické straně Německa (NPD).

„AfD přebírá rétoriku, kterou jsme dosud znali jen od NDP,“ varuje saský premiér Michael Kretschmer (CDU). Představitelé AfD podle něj nazývají při všech příležitostech všechny ostatní „zrádci národa“, nebo „nepřáteli Německa“. Nebo začínají diskuse slovy „lov (na protivníky) začal“. Tvrdá rétorika, drsnější, než u postkomunistů, sklízí u velké části obyvatel bývalé NDR úspěch. Na druhé straně vylučuje, že by se přes možné vítězství mohla AfD ujmout moci. Všechny demokratické politické strany totiž zatím jednoznačně vylučují, že by s AfD šly do vládní koalice.