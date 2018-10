FBI objevila další výbušné balíčky. Trump žádá média, ať zastaví nepřátelství

První zásilku, adresovanou do kanceláře Maxine Watersové, objevili pracovníci pošty v Marylendu. Druhý podezřelý balíček nahlásili zaměstnanci poštovní třídírny na jihu Los Angeles. „Nevím, jestli jsou ty bomby skutečné, nebo ne. Neměli bychom ale zalézat pod postel, zavírat dveře a vyhýbat se politickým setkáním,“ prohlásila Watersová v rozhovoru pro server Blavity.com.

Skutečnou odpovědnost za sérii nebezpečných balíků podle demokratické političky nese „nenávistná rétorika“ prezidenta Trumpa, která „brání násilí a přispívá a nenávistným útokům, které se začaly objevovat od chvíle jeho nástupu do úřadu“.

Republikánský kandidát Omar Navarro však za skutečného viníka vlny násilí označil právě Watersovou. „Maxine Watersová volala po násilí a dostala ho. Politické násilí je neakceptovatelné, ale zdá se, že sklízí co zasela,“ napsal na svém twitterovém účtu.

Maxine Waters called for violence. She got it. Political Violence isn't acceptable, but it sure seems like she's reaping what she sowed.

Podobný názor zastává i další republikánský politik a neúspěšný prezidentský kandidát Ted Cruz. „Média se vždy zaměřují na prezidenta. Je tu příliš mnoho demokratů, kteří to aktivně podporují,“ prohlásil v rozhovoru pro MSNBC a citoval výrok Watersové z června letošního roku, kdy vyzvala své podporovatele, aby otevřeně na veřejnosti vystoupili proti Trumpově administrativě.

Watersová je dlouhodobou kritičkou politiky amerického prezidenta. Ten ji v červnu na svém twitterovém účtu označil za osobu s výjimečně nízkým IQ, protože podle něj vyzývá k násilí proti jeho příznivcům. „Dej pozor, co si přeješ, Max!,“ napsal v příspěvku z 25. června Trump.

V souvislosti s výbušnými zásilkami však americý prezident zvolil naprosto odlišnou rétoriku. Na středečním večerním setkání s voliči ve Wisconsinu vyzval k dopadení pachatele a požádal média o „ukončení nekonečného nepřátelství“.

The safety of the American People is my highest priority. I have just concluded a briefing with the FBI, Department of Justice, Department of Homeland Security, and the U.S. Secret Service… pic.twitter.com/nEUBcq4NOh

„Ti, kteří se pohybují na politickém kolbišti, musí přestat jednat se svými oponenty, jako by byli morálně vadní,“ prohlásil Trump. „Nikdo by neměl ledabyle přirovnávat své soupeře k historickým zlosynům, což se poměrně často děje," dodal.

Podle šéfa televizní stanice CNN, která byla jedním z cílů neznámého útočníka, Jeffa Zuckera však prezident Trump ani tiskové oddělení Bílého domu plně nechápu, že slova mají značnou váhu. „V Bílém domě panuje naprostý nedostatek pochopení toho, jak závažné jsou jejich opakované útoky na média,“ prohlásil.

Americké FBI se doposud podařilo zajistit osm zásilek, ve kterých byla umístěna výbušnina. Již v pondělí obdržel takový balíček americký finančník maďarského původu George Soros. Další byly adresovány bývalému prezidentu Baracku Obamovi, soupeřce Donalda Trumpa v prezidentských volbách Hillary Clintonové, bývalému řediteli CNN Johnu Brennanovi a bývalému nejvyššímu zástupci Ericu Holderovi.

#FBI Dir. Wray: "This investigation is of the highest priority for the FBI. We have committed the full strength of the FBI’s resources and, together with our partners on our JTTFs, we will continue to work to identify and arrest whoever is responsible for sending these packages."