Festival barev. Indové odpálili ohňostroje, Dillí zamořil smog

/FOTOGALERIE/ Indové slaví tento týden tradiční festival barev Diwali. Kromě rozsvěcování tradičních lampiček a rozdávání sladkostí se nad indickými městy rozzářily velkolepé ohňostroje. Dillí se ale kvůli nim potýká se silným smogem, na některých místech se tak dýchá velmi obtížně.

Znečištění indické metropole přesáhlo povolený limit 66krát, množství malých polétavých částic dosáhlo hodnoty 1665, limit Světové zdravotnické organizace ale činí 25, píše list The Guardian. Ve městě musela být kvůli slavnostem na mnoha místech omezena doprava.

Indická vláda se ale snaží zapalování ohňostrojů ve znečištěném městě regulovat. Povolila je pouze na dvě hodiny denně. Ten, kdo pravidlo poruší, bude čelit vysoké pokutě. Zatím police zabavila přes 600 kilogramů pyrotechniky a zatkla 28 lidí. Celkem řešila 120 případů.

„Je to tradice,“ uvedl pro The Guardian obyvatel metropole jménem Gopal, který slavil společně se svými dětmi. „Ohňostroje si užíváme jen jediný den v roce, podobně jako se v jiných částech světa slaví Nový rok. Není dobré, aby nám někdo zakazoval naši čtyři tisíce let starou tradici,“ dodal Gopal.

Loňský ročník doprovázela podobná smogová situace, vláda loni dokonce zabavila pět milionů kilogramů třaskavin.

Průmysl, auta a vypalování

Situace ale vyvolala diskuzi, jakou mírou odpalování pyrotechniky ke znečištění přispívá. Druhá nejlidnatější země světa se se znečištěním potýká dlouhodobě. Výrazně k němu přispívá průmyslová výroba i zplodiny z aut v dopravních zácpách přeplněných ulic. Mohou za něj i farmáři, kteří vypalují některá pole před další sezónou.

Přelidněné město se navíc nachází pod horami, kde málokdy vane silný vítr. „Za většinu emisí může lidská činnost, ta ale společně s geografickou polohou má v Dillí daleko horší následky než v jiných městech,“ vysvětluje ekolog Josh Apte. Podle něj podobné množství emisí vypouští například Berlín, ten se ale často těší silnějšímu větru.

Znečištěný vzduch může krátkodobě vyvolávat bolesti hlavy a různá respirační onemocnění. Z dlouhodobého hlediska může přispívat k srdečním nemocem, chronickým problémům s dýcháním, rakovině plic i obezitě.