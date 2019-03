Budoucí slovenská prezidentka Zuzana Čaputová by znovu jmenovala Roberta Fica premiérem, pokud by jeho vláda po příštích volbách měla v parlamentu většinu. Ústavním soudcem ho ale nejmenuje. Chce se mimo jiné zasadit o očištění justice, omezení politických tlaků a obnovení důvěry ve veřejnou správu a politiku. Řekla to dnes v Bratislavě v rozhovoru pro Českou televizi.

Šéfa nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie Fica by Čaputová jmenovala opět předsedou vlády, pokud by vyhrál příští volby. „Jestliže by dokázal mít většinu v parlamentu, respektovala bych vůli voličů,“ uvedla Čaputová. Ústavním soudcem ale Fica nejmenuje, neboť „důležitým atributem výkonu této funkce je nestrannost a nezávislost“.