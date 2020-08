Podle meteorologů by měl dnes večer místního času (v noci na neděli SELČ) hurikán dorazit k východnímu pobřeží Spojených států, na americkou pevninu ale přímo neudeří. Na pobřeží je nicméně nutno očekávat záplavy a silné poryvy větru, uvedlo americké Národní středisko pro hurikány (NHC), které vydalo pro Floridu varování před hurikánem.

Hurricane Isaias strengthens slightly as it bears down on Florida https://t.co/CAliIAAtNS pic.twitter.com/SP00ROsWty