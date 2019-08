Měl to být vrchol nejen vzpomínkových slavností k připomínce zahájení druhé světové války. Ale také symbolické potvrzení úspěchu snah současné polské vlády Práva a spravedlnosti (PiS) zajistit bezpečnost země speciálními vztahy s největší velmocí světa USA.

Jenže místo dlouhodobě plánované víkendové cesty do Polska se americký Donald Trump rozhodl dát přednost domácím problémům v podobě hurikánu Dorian, který se přibližuje k Floridě. Na své cestě Karibikem ale hurikán zatím téměř žádné větší škody nenapáchal. A je otázka, zda v příštích hodinách a dnech zesílí natolik, že zpustoší Floridu, nebo se změní jen v silnou, pozdně letní bouřku. Každopádně Trump prohlásil, že je to důvod, proč zůstane ve Washingtonu a do Varšavy na připomínkové akce k 80. výročí začátku druhé světové války pošle viceprezidenta Mike Pence.

„Zůstanu ve Washingtonu, abych se ujistil, že všechny prostředky federální vlády budou připraveny čelit přicházejícímu hurikánu,“ prohlásil Trump před Bílým domem. Dodal, že se telefonicky omluvil polskému prezidentu Andrzeji Dudovi a vyjádřil naději, že Polsko v brzké době navštíví.

Pro polské vládní politiky jde ale o těžkou ránu. Varšavská vláda PiS na vztahy s Trumpovými USA vsadila. Podepsala miliardový kontrakt na dodávky zkapalněného amerického plynu a na vlastní náklady se zavázala vybudovat pro americkou armádu základnu v Polsku, aby mohlo být v zemi v podstatě trvale přítomno několik tisíc amerických vojáků.

Pokažená kampaň

Během víkendové návštěvy měla být podepsána dohoda o spolupráci v oblasti mobilních sítí páté generace, tedy 5G sítí, kde USA tlačí na evropské spojence, aby si z bezpečnostních důvodů nepořizovali čínské technologie.

Polští novináři spekulují, zda za zrušením návštěvy nejsou stále problematické vztahy polské vlády s židovskou komunitou, nebo nechuť Trumpa stát se součástí volební kampaně vládnoucího PiS. Připomínají ale i to, že naopak Florida je z hlediska amerických voleb pro Trumpa klíčová.