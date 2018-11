Floridským guvernérem se stane Trumpův spojenec. Demokrat Gillum uznal porážku

„Byla to cesta mého života. Jsem velmi vděčný za podporu, jíž se mi dostalo,“ uvedl Gillum v krátkém videu, které zveřejnil na sociálních sítích. „Navzdory výsledku voleb náš boj nekončí,“ zdůraznil. Své budoucí plány však nenaznačil. V současnosti je Gillum sice starostou města Tallahassee, ve funkci ale končí příští týden.

Demokrat původně uznal porážku již minulý týden, později ale vzal svá slova zpátky. Kvůli mimořádně těsnému rozdílu mezi oběma kandidáty následně volební úředníci nařídili ruční přepočítávání hlasů. Původní výsledky hovořily o vítězství DeSantise o 33 683 hlasů, což je 0,41 procenta.

I want to congratulate @RonDeSantisFL on becoming the next Governor of the great state of Florida. My wife R. Jai and I could not be prouder of the way we ran this race. We could not be more thankful to my running mate, @ChrisKingFL and his wife Kristen.