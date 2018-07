Floridští celníci na letišti objevili krajtu. Pašerák jí nacpal do harddisku

„Tato organická hmota nebyla výbušná, ale ukazuje, že před námi nemůžete skrýt žádnou hrozbu,“ napsala na Twitteru mluvčí TSA Sari Koshetzová.

Koshetzová identifikovala nalezeného hada jako krajtu královskou. Neuvedla však o jak starého se jednalo jedince. V dospělosti dorůstá krajta královská 1,2-1,3 metru a výjimečně až 1,82 metru.

TSA Officers at MIA intercepted this Ball or Royal Python artfully concealed inside a hard drive. This organic mass was not explosive, but it shows you can’t hide any threat from us. pic.twitter.com/mmCIQmOKxQ