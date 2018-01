Floridu zasypal sníh. Poprvé po téměř třiceti letech

Na Floridě, jež je známá i pod přezdívkou Sluneční stát, nasněžilo poprvé od roku 1989. Místní obyvatelé se proto netají nadšením ze sněhové nadílky. „Stal se zázrak. V Tallahassee poprvé za 28 let sněží,“ napsal na svůj Twitter reportér místního meteorologického kanálu Mike Seidel.

#snowpocalypse2017 #snowmaggeden17 #snow #snowday#Tallahassee #Florida #FloridaSnow



What happens when your dog experiences snow for the first time ever…???? pic.twitter.com/5b1CFGf7eA