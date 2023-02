Blogerka Jin Moumou, přezdívající si na internetu Tizi, si podle prohlášení čínských úředníků koupila loni v dubnu v jihozápadní provincii Sečuán usmrceného žraloka bílého . O několik měsíců později pak zveřejnila video na sociálních sítích Douyin (čínská obdoba TikToku - pozn. redakce) a Kuaishou, na kterém je vidět, jak parybu porcuje, vaří a následně konzumuje. Jenže to je v rozporu se zákonem platným v Číně .

Nejdražší pokrm v jejím životě

Mladá žena si koupila jednoho z nejnebezpečnějších druhů žraloka na internetové nákupní stránce Taobao, patřící společnosti Alibaba, za v přepočtu asi 25 tisíc korun. Mrtvou parybu se pak rozhodla tepelně upravit, aby ji mohla sníst. Jelikož se Číňanka živí jako blogerka zabývající se jídlem, rozhodla se o svůj kulinářský zážitek podělit se všemi svými fanoušky.

Na klipu zveřejněném na čínských sociálních sítích Tizi pózovala s přibližně metr dlouhým velkým bílým žralokem před obchodem, kde si jej byla vyzvednout. Následně pak ukázala rozporcované zvíře, jak jej marinuje a griluje, zatímco jeho hlavu vaří ve vývaru. „Možná to vypadá krutě, ale maso je opravdu jemné,“ řekla podle deníku The Independent dívka, zatímco ve virálním videu odtrhávala kusy grilovaného žraločího masa. South China Morning Post napsal, že blogerka spotřebovala zhruba padesát kilogramů paryby.

Video však neuniklo pozornosti tamních úřadů a influencerku začala vyšetřovat policie. Žena nejdřív kriminalistům tvrdila, že žraloka koupila legální cestou. V červenci loňského roku se tak rozhodla právně bránit. Odkazovala i na upozornění objevující se v rohu videoklipu, a to, že zvíře se chovalo v zajetí a je jedlé. Jenže pravdivost vzkazu zpochybnili i někteří diváci, kteří vyzvali oblastní správu k prošetření případu. „Už dřív jsem viděl její videa. Byla nechutná. Jedla také krokodýla nebo velemloka čínského,“ napsal podle South China Morning Post jeden z uživatelů sociální sítě Weibo.

Také místní zemědělský úřad později zjistil, že její tvrzení neodpovídá skutečnosti. Policejní vyšetřování v následujících měsících pak potvrdilo, že Tizi lhala. Za porušení zákona na ochranu divokých zvířat Čínské lidové republiky dostala blogerka, kterou sleduje více než osm milionů lidí, pokutu v přepočtu ve výši zhruba čtyři sta tisíc korun.

Přesto Tizi z kauzy vyvázla poměrně lacino. Podle The Independent totiž policie zatkla další dvě osoby, které se podílely na odchytu a prodeji velkého bílého žraloka. Podle zákona jim za to hrozí pět až deset let vězení.

Zranitelný druh

Žralok bílý je v současnosti veden na seznamu Světového fondu na ochranu přírody jako zranitelný druh. V únoru 2020 Čína zavedla úplný zákaz nákupu, prodeje a konzumace volně žijících zvířat. V platnost tak vstoupil na začátku pandemie koronaviru, aby se zabránilo činnostem, které podle vědců mohly být příčinou vzniku a šíření smrtícího viru.