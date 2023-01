Za městem Boulder se pohybují kojoti, bobři, pumy, černí medvědi a také nejrůznější druhy ptáků. Většina z nich si monitorovacích kamer ani nevšimne a jen projde kolem To ale neplatilo pro jednoho medvěda, kterého malé zařízení doslova uchvátilo. Vzniklá sada fotek se stala virální senzací.

Chlupaté zvíře nakonec kamera zachytila na 400 záběrech z celkových 580. „V tomto případě projevil medvěd zvláštní zájem o jednu z našich kamer pro volně žijící zvířata a využil příležitosti k pořízení stovek 'selfie',“ citoval portál NBC News mluvčího Colorado's Open Space a Mountain Park (OSMP), Phillipa Yatese, který dodal, že je snímky natolik rozesmály, že se rozhodli je zveřejnit na Twitteru, aby se mohli zasmát i ostatní. Na fotkách jsou vidět různé části medvěda, včetně jeho tlapy, vyplazeného jazyku či zadní části těla při odchodu. Na některých z nich se upřeně dívá do objektivu.

Devět kamer

Zaměstnanci OSMP rozmístili na celkové rozloze 46 tisíc akrů devět kamer. Aktivují se, když kolem projde zvíře. Při zaznamenání pohybu pořídí kamera fotky anebo i krátká videa. „Každý den se desítky druhů zvířat tajně potulují po krajině, aby hledaly jídlo a místa k odpočinku. Nejčastěji je nikdo nikdy nevidí. Ale někdy máme to štěstí, že se můžeme zblízka podívat na místní divokou zvěř díky systému kamer detekujících pohyb, které pasivně zachycují snímky a videa zvířat žijících v jejich přirozeném stavu,“ uvedl Phillip Yates.

Zaměstnanci umísťují fotopasti zejména do oblastí, kde se zvířata často pohybují, například v silničních podjezdech, nebo tam, kde najdou stopy ve sněhu. „Máme to štěstí, že žijeme v oblasti s bohatou rozmanitostí druhů volně žijících živočichů, a tyto kamery nám pomáhají zjistit, jaká zvířata tam skutečně jsou a co dělají v průběhu dne, týdne nebo dokonce let,“ řekl ekolog divoké zvěře z OSMP, Christian Nunes.

Deník The Guardian píše, že oddělení používá pořízené snímky pro mapování zvyků divokých zvířat, ale také k monitorování využívání půdy nebo k zajištění ochrany divoké přírody. „Kamery nám poskytují jedinečnou příležitost dozvědět se více o tom, jak místní druhy využívají krajinu kolem nás, a zároveň možnost minimalizovat naši přítomnost v citlivých oblastech u domovů zvířat,“ řekl hlavní ekolog divokých zvířat pro Open Space a Mountain Parks, Will Keeley.

Přírodní rezervace i mokřady a jezera

Město Boulder se nachází pod ikonickými skalními útvary Flatirons v Coloradu. Leží v Boulder Valley, kde se Skalnaté hory setkávají s Velkými planinami. Město je obklopeno tisíci akrů přírodních rezervací a míst pro rekreaci. Poblíž se také nacházejí turistické trasy, včetně těch pro horolezce s jištěním. Městské oddělení OSMP spravuje přibližně 8 tisíc akrů chráněné lesní půdy západně od města s cílem zachovat a zlepšit podmínky pro původní druhy zvířat a rostlin, snížit riziko lesních požárů a udržet původní ekologické procesy. Městské parky a oddělení OSMP mají také dobrovolníky, kteří za účelem ochrany ekosystémů monitorují parky, mokřady a jezera.