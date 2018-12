Turisté se na záběrech, které fotograf zveřejnil na svém instagramovém účtu, objevili na vrcholku 139 metrů vysoké starověké stavby.

Přístup na ně je však v Egyptě velmi přísně zakázán. Povedená dvojice se však ještě vysvlékla a předváděla sexuální akt, což Egypťany pobouřilo a považují to za znesvěcení jejich památky.

Ve spolupráci s ministerstvem vnitra byl následně vytvořen vyšetřovací tým, aby událost prověřil. Jeden ze sedmi divů světa je totiž podle tamních úřadů přísně střežen a není možné jen tak vystoupat na vrchol bez povšimnutí. Egypťané rovněž tvrdili, že video není pravé. Fotograf však v komentáři pod příspěvkem tvrdil opak.

Egyptské ministerstvo nyní uvedlo, že již zadrželo muže a ženu, kteří pomohl dvěma turistům dostat na se Velkou pyramidu. Šlo o pracovníka archeologického naleziště, který pomáhá s přepravou lidí na velbloudech a dívku, jež fotografa kontaktovala online a plán mu pomohla uskutečnit. Za to měl pracovník přijmout úplatek čtyři tisíce egyptských liber (zhruba pět tisíc korun).

