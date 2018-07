Konec sporů o uprchlíky? Francie a Malta souhlasí s převzetím části migrantů

Kozlovna Kozlovna pro přijme do svého kolektivu kreativního kolegu pro obor samostatný kuchař a vrchní číšník. Nutná znalosti z oboru a znalost čepování piva. Jedná se o nově otevíraný projekt "Kozlí doupě" s prac. dobou cca 17- 02.hod. Nabízíme stabilní základní plat. podmínky od 30.000 Kč měsíčně plus benefity/bonusy osobního ohodnocení. Fér jednání nabízíme, ale také vyžadujeme. Možnost kariérního a profesního růstu.

Gastronomie - Šéfkuchař v Karlínské pivnici 40 000 Kč

Šéfkuchař Hledáme do našeho týmu nového kolegu na pozici šéfkuchaře. S čím se u nás setkáte: příprava a následný výdej poled. menu (100-150 obědů) . Objednávání a přebírání zboží od dodavatelů . Tvorba denního menu a receptur . Zodpovědnost za chod kuchyně a kontrolu svých podřízených . Zpracování inventury . Potěší nás člověk s pozitivním duchem a vyzrálá osobnost, co si umí poradit i ve stresových situacích. Prac. doba: Po-Pá 8:00-16:00 ve vytížených dnes občasné zůstávání do večerních hodin.