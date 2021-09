Francouzská armáda podnikla intervenci v Mali v roce 2013 ve snaze vytlačit islamistické povstalce z měst na severu země. Postupně svoje působení rozšířila i do dalších zemí v regionu, aby pomohla stabilizovat celou oblast Sahelu. V Mali působí i stabilizační mise OSN (MINUSMA), která má kolem 13.000 vojáků. Její součástí jsou i čeští vojáci.

Sahráví se narodil v Západní Sahaře, kde se zapojil do činnosti povstalecké fronty Polisario, která usiluje o nezávislost tohoto území na Maroku. Později působil v Alžírsku a severním Mali, kde se stal čelným představitelem jedné z tamních džihádistických organizací loajálních teroristické síti Al-Káida.

Ministryně obrany Florence Parlyová dnes stanici RFI řekla, že Sahráví byl zabit "před několika týdny", úřady ale čekaly se zveřejněním informace do doby, než se potvrdí jeho totožnost. Bližší detaily k vojenské operaci ani místo Sahrávího zabití ministryně nesdělila.

Sahráví byl lídrem IS v Sahelu a jeho skupina v roce 2017 spáchala útok, při němž zahynuli američtí vojáci, uvedla Macronova kancelář. Doplnila, že Sahráví v srpnu 2020 osobně nařídil vraždu šesti francouzských charitativních pracovníků a jejich nigerského řidiče.

"Je to další velký úspěch v našem boji proti teroristickým skupinám v Sahelu," uvedl Macron na twitteru.

Francouzská armáda zabila islamistického radikála Adnána abú Valída Sahrávího, který byl lídrem džihádistické skupiny Islámský stát větší Sahary (ISGS). Ve středu to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron.

