Podle ministerstva vnitra dnes v asi devadesáti městech po celé Francii mimo Paříž demonstrovalo zhruba 396 tisíc lidí. Dalších 56 tisíc jich vyšlo do ulic hlavního města. Odbory tvrdí, že protestů mimo Paříž se zúčastnilo 800 tisíc lidí a v Paříži jich proti důchodově reformě manifestovalo dalších 370 tisíc.

Při první velké celostátní stávce 5. prosince podle policie vyšlo do ulic kolem 806 tisíc lidí. Dnešní účast byla o něco vyšší než následný protest z 10. prosince, ale nižší než na demonstracích ze 17. prosince.

Do protestů se kromě zaměstnanců hromadné dopravy opět zapojili i zástupci dalších sektorů včetně dělníků z přístavů a rafinerií či učitelů. Podle ministerstva školství se podíl stávkujících pracovníků státního vzdělávacího systému dnes pohyboval kolem 16 až 19 procent. Protestovalo se v Paříži, ale také v dalších městech včetně Lyonu, Marseille, Toulouse či Montpellieru. Uzavřena dnes byla například i Eiffelova věž v Paříži.

V hlavním městě podle francouzských médií musela policie zasahovat proti některým agresivním demonstrantům. Dvě desítky lidí zadržela.

Vláda má zavřené dveře

Podle generálního tajemníka odborového svazu CGT Philippa Martineze mohou protesty skončit až ve chvíli, kdy budou mít zaměstnanci dojem, že jsou jejich požadavky brány v potaz. Podle něj je ale zjevné, že "ze strany vlády jsou dveře zavřené". Kromě CGT požaduje úplné stažení plánované důchodové reformy ještě několik dalších odborových organizací, zatímco ta největší - CFDT - se domáhá dílčích ústupků.

Francouzská vláda chce už v únoru předložit parlamentu plán, který by umožnil přechod na univerzální, "bodový" penzijní systém. Ten současný, který zahrnuje 42 speciálních režimů s výhodami pro jisté skupiny, považuje za příliš komplikovaný a nespravedlivý.

Pod tlakem protestů již nicméně vláda ustoupila některým skupinám zaměstnanců, kterým umožní odchod do předčasného důchodu. Jsou mezi nimi například policisté, baletky, námořníci či piloti.

Vláda tento týden obnovila vyjednávání s odbory, nové kolo schůzek ale zatím žádný posun nepřineslo. Státní tajemník zodpovědný za dopravu Jean-Baptiste Djebbari dnes ráno vyjádřil optimismus směrem k plánované páteční schůzce s CFDT.

Lídr tohoto odborového svazu Laurent Berger nicméně zopakoval, že si jej vláda nezíská, pokud nezruší jeden z pilířů reformy. Tím je systém opatření, která by lidi motivovala odkládat odchod do penze do věku 64 let, zatímco zákonná hranice by zůstala na 62 letech.

Podle státní společnosti SNCF bude doprava na železnici omezena i v pátek. Nevyjede zhruba 40 procent regionálních vlaků a čtyři z pěti rychlovlaků TGV.