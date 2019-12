Stávka francouzských pracovníků státní sféry proti plánu důchodové reformy vstoupila do 25. dne a vysoké napětí mezi vládou a předním odborovým svazen CGT podle všeho nijak neopadá. Státní tajemník zodpovědný za dopravu Jean-Baptiste Djebbari i šéf CGT Philippe Martinez v rozhovorech poskytnutých nedělníku Journal du Dimanche obviňovali druhou stranu z prohlubování současné krize. Nadále pokračují výpadky v železničních spojích, v Paříži je dnes mimo provoz drtivá většina linek metra.

Policisté zadržují 23. prosince 2019 jednoho ze stávkujících demonstrantů před nádražím Gare de Lyon v Paříži | Foto: ČTK

Zejména zaměstnanci státních drah SNCF a městských dopravních podniků se již více než tři týdny bouří proti vládnímu plánu nahradit stávající komplikovaný důchodový systém univerzálními pravidly. Změna by totiž skoncovala se speciálními režimy, které například železničářům umožňují brzký odchod do penze. Vláda chce také Francouze motivovat, aby s prací končili později než ve věku 62 let, což je zákonné minimum.