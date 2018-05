VIDEO: Francie má nového hrdinu. Dítě visící z balkónu zachránil migrant z Mali

/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Představte si, že by vám vaše auto v mlze, ve tmě nebo silném dešti ukázalo třeba chodce nebo zvíře, které byste s největší pravděpodobností přehlédl. Nebo spatřil až na poslední chvíli. Postaral by se o to senzor, který vidí to, co běžná kamera ne.