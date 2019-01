Italský vicepremiér a ministr vnitra Matteo Salvini obvinil Francii, že ve skutečnosti nemá zájem o ukončení násilí v severoafrické Libyi. Důvodem má být ropa. Francouzské energetické zájmy jsou totiž podle něj naprosto odlišné od těch Italských.

Paříž chce podle Salviniho především čerpat z Afriky nerostné bohatství, než aby tamním zemím pomáhala s rozvojem vlastních ekonomik. Jako příklad uvedl právě Libyi, kterou zmítá násilí od roku 2011, kde jednotky Severoatlantické aliance (NATO) svrhly režim diktátora Muammara Kaddáfího.

„Francie nemá v Libyi žádný zájem na stabilizování situace. Pravděpodobně proto, že má ropné zájmy protichůdné s těmi, které má Itálie,“ prohlásil vicepremiér v rozhovoru pro televizní stanici Canale 5. Podpořil tak druhého vicepremiéra Luigiho Di Maia, který Paříž obvinil z umělého vytváření chudoby v Africe a generování masové migrace do Evropy.

Ropné společnosti spory nemají

Reportérům agentury Reuters se nepodařilo získat vyjádření francouzského ministerstvo zahraničí ani kanceláře prezidenta Macrona. Nejmenovaný francouzský diplomatický zdroj však novinářům sdělil, že nejde o první případ, kdy Salvini pronesl podobné komentáře. Učinil tak podle něj proto, že na sebe Di Maio strhl příliš pozornosti před blížícími se volbami.

Obvinění italských politiků jsou podle zdroje agentury Reuters nepodložená. „Francouzské úsilí v Libyi směřuje ke stabilizaci země, zabránění rozšiřování terorismu a omezení migračních vln,“ uvedl. Již v pondělí si v souvislosti s výroky vicepremiéra Di Maia předvolali francouzští politici „na kobereček“ italského velvyslance.

Italská ropná společnost Eni a konkurenční francouzská firma Total sice v Libyi skutečně působí, ředitel Eni Claudio Descalzi však minulý rok popřel, že by mezi společnostmi na severu Afriky docházelo k jakýmkoli konfliktům.

Součást kampaně

Itálie a Francie patřily tradičně mezi blízké spojence. Vztahy mezi oběma zeměmi však podle agentury Reuters značně ochladly poté, co se krajně pravicová Liga severu společně s vládními partnery z antisystémového Hnutí pěti hvězd zaměřili v komentářích na proevropsky orientovaného francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

In Francia hanno un pessimo governo e un pessimo presidente della Repubblica. Macron parla di accoglienza ma respinge gli immigrati alla frontiera. Il popolo francese merita di meglio e alle Europee del 26 maggio potrà dare un bel segnale.

Live > https://t.co/X563HGvYww pic.twitter.com/iDhqv78oaX — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 22. ledna 2019

Zatímco Salvini je lídrem Ligy severu, Di Maio stojí v čele Hnutí pěti hvězd. Oba politici se aktivně účastní kampaně před květnovými volbami do Evropského parlamentu a podle Reuters chtějí dát najevo, že nesouhlasí s politikou středo-levých a středo-pravých evropských stran.

#Salvini: La Francia ha poco da arrabbiarsi, perché ha RESPINTO decine di migliaia di immigrati a Ventimiglia, lasciandoli lì come se fossero bestie. Lezioni di umanità da Macron non ne prendiamo.

? #Mattino5 @mattino5 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 22. ledna 2019

Oba muži opakovaně obvinili Macrona, že nijak nepomáhá se zvládáním stovek tisíc afrických migrantů, kteří do Itálie dorazili za poslední roky. „Francie nemá důvod se rozčilovat, protože odmítli desetitisíce migrantů a ponechali je na hranicích, jako by to byla zvířata. Od Macrona se nenecháme poučovat o lidskosti,“ prohlásil v úterý Salvini.