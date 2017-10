Francie omezuje vjezd aut do měst. Kvůli emisím

Francie po vzoru Německa omezuje vjezd do měst některým vozidlům. Průkopníkem v zavádění nízkoemisních plaket (Vignette Crit Air), které ke vjezdu nově potřebujete, je Paříž a následují ji ostatní města. Nařízení platí i pro vozidla registrovaná mimo Francii.

Nově se od 1. listopadu přidává Štrasburk a celé jeho okolí. Plaketa tam však bude potřebná jen při vyhlášení špatné emisní situace, o které se řidič dozví prostřednictvím informačních tabulí. Do tohoto území spadají také dálnice A4 a A35. Informoval o tom Ústřední automotoklub (UAMK) s odvoláním na francouzské ministerstvo životního prostředí.

Podobné předpisy již platí v Lyonu, Lille a Grenoble. Dalšími kandidáty na nízkoemisní zónu jsou Bordeaux, Cannes, Arras a hovoří se o celém území kolem hory Mont Blanc.

Za porušení tohoto zákazu bude řidič potrestán pokutou 68 až 135 euro (1768 až 3510 korun) v závislosti na typu vozidla.

Celkem je zavedeno šest barevných ekologických plaket (označených jako Crit´Air). Nejvyšší, umožňující vjezd bez omezení, je zelená plaketa. Získat ji mohou jen pro elektromobily a vozidla na vodíkový pohon. Poté následují plakety číslo 1 až 5 s hodnocením jako ve škole (tedy opačně než v případě německých ekologických vinět).

Jak dále píše UAMK, plaketu je nutné si vyřídit před cestou. Lze ji získat pouze prostřednictvím webu, kde vyplníte údaje o vašem vozidle a zaplatíte poplatek 4,80 eur (125 korun). Plaketa by vám pak měla do 30 dnů přijít do schránky. Nalepíte si ji na přední sklo podobně jako dálniční známku.

Město nad Seinou se od ledna 2017 definitivně zavírá pro všechna motorová vozidla registrovaná před lednem 1997 a motocykly před 1. červnem 2000. Toto pravidlo platí pro pracovní dny pondělí až pátek od 8 do 20 hodin. Tedy vyjma noční doby, víkendů a svátků.

Podle plánů francouzského ministerstva životního prostředí do roku 2020 nevjedou do Paříže a dalších měst vozy vyrobené před rokem 2011. Hovoří se i o tom, že by v budoucnu do center mohly jezdit pouze hybridy a elektromoby.

Ve Francii je celkem 5,2 milionu starších vozidel – benzinových, uvedených do provozu před rokem 1997, a naftových před rokem 2000. I když dieselové vozy ujedou jen 10 procent všech cest, emitují do ovzduší 17,5 procent všech pevných částic a 13 procent emisí NOx.

Dýchání znečištěného vzduchu zvyšuje nebezpečí onemocnění rakovinou. Jen na léčení následků onemocnění způsobené polétavými částicemi Francie ročně vynakládá až 30 miliard euro (780 miliard korun), což odpovídá ročním výdajům na každého občana na úrovni 500 euro (13 tisíc korun).

Nízkoemisní zóny platí například již v Londýně. Německo má podobné zóny zavedené v 53 městech, podobně je tomu v Nizozemsku a dalších skandinávských zemích. Další kroky v tomto směru udělalo Rakousko a nově Španělsko. Možná bude zanedlouho na řadě i Česko.