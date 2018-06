Francie pomůže Španělsku s lodí Aquarius. Přijme část migrantů

Španělsko v sobotu uvedlo, že přijalo nabídku francouzské vlády, která hodlá přijmout některé migranty ze záchranné lodi Aquarius. Ta je v současnosti na cestě do španělské Valencie poté, co jí své přístavy uzavřely Itálie a Malta. Informovala o tom agentura AFP.

„Francouzská vláda bude spolupracovat se španělskou na zvládnutí příchodu migrantů,“ uvedla v prohlášení španělská vicepremiérka Carmen Calvoová.

Francie již ve čtvrtek oznámila, že přijme migranty, kteří poté, co projdou ve Valencii přijímacím řízením a budou splňovat podmínky pro udělení azylu, projeví zájem o přesun do této země. Do Valencie z tohoto důvodu posílá své imigrační úředníky.

Nový španělský premiér Pedro Sanchéz poděkoval francouzskému prezidentovi Emmanuelovi Macronovi za spolupráci v této otázce. V tiskové zprávě současně zdůraznil, že Evropa musí reagovat na otázku migrace.

Očekává se, že záchranná loď dorazí do Španělska v neděli. Na palubě Aquaria se v současnosti nachází přibližně 600 migrantů, kteří jsou po svém zaměstnání již sedmý den na moři. Rozbouřené moře a silné západní větry přinutily loď plout do Španělska delší cestou.