Francie přijala děti z rodin bojovníků Islámského státu. Jejich počet není znám

Francie v pátek přivezla do země několik malých dětí džihádistů, kteří bojovali v řadách teroristické organizace Islámský stát (IS). Děti, které nejsou starší pěti let, dosud žily v uprchlických táborech na severovýchodě Sýrie. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na tamní ministerstvo zahraničí.

Přesný počet přivezených dětí není znám, agentura AFP však s odvoláním na nejmenovaný zdroj napsala, že jich bylo pět. Všem se má ve Francii dostat odpovídající zdravotní a psychologické péče. Jedná se totiž buď o sirotky, nebo o děti, které ztratily kontakt se svými rodiči. Británie má jasno. Mladá dívka, která přeběhla k IS, ztratí občanství Přečíst článek › Děti si ve Francii již převzaly do péče justiční úřady, stále však není jasné, kde budou vyrůstat. Ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení pouze zdůraznilo, že úřady jsou v kontaktu „s příbuznými dětí, kterých se to týká“ a o jejich příjezdu je informovaly. Za pomoc při repatriaci dětí již Francie poděkovala arabsko-kurdské koalici, tedy Syrským demokratickým silám (SDF), které se v Sýrii účastní bojů proti takzvanému Islámskému státu (IS). Návrat dospělých bojovníků Francie odmítá I přes repatriaci dětí se přístup francouzského ministerstva zahraničí k dospělým bojovníkům IS nemění. Francie džihádisty i jejich manželky odmítá přijmout a tvrdí, že je nezbytné soudit je v zemích, kde páchali zločiny, převážně tedy v Sýrii. Britka, která se připojila k teroristům, porodila. Nadále usiluje o návrat domů Přečíst článek › V tomto přístupně ostatně není Francie osamocená. Země, jejichž občané odešli bojovat do Sýrie a Iráku jako bojovníci IS, se je nyní zdráhají přijmout zpátky. Převládá totiž názor, že se jedná o stoupence teroristické organizace, kteří jsou i nadále nebezpeční. Rozruch vyvolala zejména britská školačka Shamima Begumová, jejíž návrat do vlasti odmítly britské úřady. Devatenáctileté dívce následně v syrském uprchlickém táboře zemřel novorozený syn. Ozbrojenci dobyli poslední baštu Islámského státu v Sýrii, tvrdí organizace Přečíst článek ›

Autor: Tereza Polaczyková