Dvaasedmdesátiletá Gisèle Pélicotová se ve Francii stala symbolem odvahy, houževnatosti a boje proti sexuálnímu násilí. Stovky lidí, většinou ženy, v několika dnech vyšly do ulic, aby dlouhodobě znásilňovanou Francouzku a další oběti podpořily. Pélicotovou téměř deset let její manžel omamoval a najímal desítky cizích lidí, aby ji znásilňovali. Vše si točil a ukládal do počítače.

Už je to několik týdnů, co případ znásilňované Pélicotové šokoval celou Francii. Vlastní manžel ji deset let uspával a pak nechal znásilňovat asi 80 úplně cizími muži. Nyní různá feministická sdružení svolala shromáždění v třiceti francouzských městech, včetně Marseille a Paříže.

Skupiny lidí si na shromáždění podle CNN přinesly transparenty s nápisy mluvícími o podpoře Gisèle, o důvěře obětem a o tom, že by se nyní násilníci měli začít stydět. Demonstrující kolektivně obdivují hlavně odvážné rozhodnutí Pélicotové, jež požádala o to, aby byl soudní proces veřejný. Chtěla tím podle svých právníků upozornit na případy sexuálního zneužívání a výpadky paměti způsobené drogami. Uvedla také, že by to měli být pachatelé, a ne ona, kdo se bude stydět.

Veřejný soud pomůže

Shromáždění má ale taky podle Fatimy Benomarové z feministického sdružení Coudes vzdát hold všem obětem znásilnění. Čtyřiasedmdesátiletá Martine Ragonová, která přišla protestovat, uvedla, že dobře medializovaný soudní proces umožní lidem zvýšit povědomí o množství případů znásilnění v zemi.

„Když slyšíte některá svědectví, divíte se, jak se muž může takhle chovat k ženě,“ prohlásil její partner, Gérard Etienne. Souhlasil s ním další protestující, Pedro Campos, který řekl, že současný případ je v rozporu s představou, že existuje jen jeden typ násilníka.

Disk s dvaceti tisíci snímky

Pachatelem je podle obžaloby jednasedmdesátiletý Dominique Pélicot, se kterým měla Pélicotová tři děti a sedm vnoučat. Nyní je obviněn z toho, že dlouhá léta svou ženu opakovaně znásilňoval. Kromě toho ji uspával a pak najímal další muže, aby ji chodili znásilňovat. Prokurátoři uvedli, že Pélicot nabízel svou manželku k sexuálním službám na internetu a zneužívání si natáčel. Detektivové v jeho domě našli USB disk, na kterém měl soubor s označením „zneužívání“. Ten obsahoval dvacet tisíc snímků a filmů, na nichž byla žena až stokrát znásilněna. Na otřesný případ se přišlo až poté, co ho ochranka supermarketu zadržela při tom, jak natáčel ženy pod sukněmi.

Právnička Pélicota, Beatrice Zavarrová, uvedla, že se ke svým činům přiznal. Násilník měl u soudu vypovídat už tento týden, ale nakonec byl omluven kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Pokud se jeho zdravotní stav zlepší, bude u soudu příští pondělí. Kromě něj stojí před soudem také padesát dalších mužů obviněných z účasti na zneužívání. V době zatčení jim bylo mezi 26 a 73 lety. List The Guardian doplnil, že mezi nimi byli radní, novinář, bývalý policista, vězeňský dozorce, voják, hasič a státní úředník.

Pélicotová u soudu řekla, že jí policie zachránila život. Když spatřila důkazy o znásilnění, měla pocit, jako by se její svět zhroutil. Uvedla, že slovo znásilnění není dostatečné. Pro ni to bylo mučení. Léta s ní podle jejích slov exmanžel zacházel jako s „kusem masa“ nebo „hadrovou panenkou“. Podle svého právníka nikdy nechtěla být vzorem, jen si přála, aby nic z toho, co se jí stalo, nebylo marné.

Francouzi proti sexuálním násilníkům protestovali i tento rok v červnu. Demonstrace vyvolalo hromadné znásilnění dvanáctileté židovské dívky. Doprovázela je antisemitská nálada. Problematika nenávisti k Židům byla zároveň klíčovým tématem parlamentních voleb. Případ brutálního znásilnění ale otřásl Francií i před rokem. Devětadvacetiletou ženu napadl teprve osmnáctiletý Oumar N., který vnikl do jejího bytu, ženu zbil a ke znásilnění použil mimo jiné i násadu od koštěte. Brutální násilí šokovalo i zasahující vyšetřovatele.