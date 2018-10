Francie vyhlásila pátrání po šéfovi Interpolu. Ztratil se v Číně

Francouzská policie zahájila pátrání po šéfovi Interpolu Mengu Chung-wejovi. Jeho žena totiž uvedla, že zmizel poté, co odcestoval do své rodné Číny, od konce září se už neozval. Informovala o tom agentura Reuters.

Ředitel Interpolu Meng Chung-wej (vlevo)Foto: ČTK/imago stock&people/imago stock&people

Manželka šéfa Interpolu nahlásila zmizení na policii v Lyonu, kde sídlí ředitelství Interpolu a kde také Chug-wejovi žijí. Čtyřiašedesátiletý Chung-wej odletěl do Číny 29. září a od té doby se prý neozval. Policie v pátek oznámila, že po muži vyhlásila pátrání.

Meng Chung-wej zastával v minulosti několik vedoucích pozic v Číně. Působil například na pozici náměstka ministra pro veřejnou bezpečnost. Ředitelem Interpolu se Chung-wej stal v listopadu 2016, kdy nahradil Francouzku Mireille Ballestrazziovou a stal se prvním Číňanem v této funkci, informovala stanice Deutsche Welle.

Podle Reuters to vyvolalo obavy, že Čína může využít Chung-wejovo postavení a získávat informace o čínských disidentech v zahraničí. Peking již mnohokrát žádal o pomoc při pátrání po hledaných osobách za účelem zatčení a deportací zpět do Číny. Čína je totiž členem mezinárodní kriminální policie Interpol (The International Criminal Police Organization) od roku 1984.