Černá vdova Azurového pobřeží zabila 2 muže a 2 otrávila. Odsoudili ji na 22 let

Patricia Dagornová, které přezdívají „černá vdova Azurového pobřeží“, byla ve Francii odsouzena na 22 let ve vězení za zabití dvou starších mužů a plánované otrávení dalších dvou. Soud ji v rozsudku popsal jako „zvrácenou narcisistku, která se snažila obohatit na mužích“. Samotná Dagornová ale obvinění popírá a tvrdí, že s muži, které údajně svedla a zavraždila nebo otrávila, měla „hluboce přátelský vztah“.

Soud v jihofrancouzském měste Nice popsal chování sedmapadesátileté ženy při procesu jako „prodejné a bezohledné“. Dagornová, podle listu The Guardian sama vystudovaná právnička, však všechna obvinění odmítá a její právnický tým se nechal slyšet, že pro její obvinění nejsou žádné důkazy.

Žalobce u soudu pronesl, že žena mezi roky 2011 a 2012 potkala asi dvacet mužů, a to převážně přes seznamovací agenturu, ale také na internetu a pomocí oslovování starších mužů na ulici.

„Na začátku byla k mužům vždycky velmi empatická, získala si jejich důvěru, vysála z nich peníze a na konci se snažila, aby zmizeli,“ uvedl před soudním jednáním žalobce Jean-Michel Prêtre.

Dagornová byla usvědčena z vraždy muže kolem šedesáti let, Michela Kneffela, který byl nalezen v louži krve v bytu v Nice v roce 2011. Během vyšetřování s ní vyšetřovatelé spojili i další vraždu, nevysvětlenou smrt druhého muže, pětaosmdesátiletého Francesca Filipponea, jehož tělo ve vysokém stádiu rozkladu bylo nalezeno v jeho vaně v domě u města Cannes.

Žena měla údajně přidávat do jídel připravovaných pro své starší, bohaté milence Valium. Poté se měla snažit je přimět k podepsání šeků a dokumentů, věnování peněz nebo změně závěti k jejímu prospěchu.

Mezi osobními věcmi Dagornové vyšetřovatelé podle BBC objevili tablety Valia a mnoho osobních dokumentů patřících různým mužům, včetně občanských průkazů, detailů bankovních účtů a dokladů o zdravotním pojištění.

Do soudního šetření se zapojili i dva přeživší, dvaaosmdesátiletý Ange Pisciotta a jednadevadesátiletý Robert Vaux, které se obžalovaná snažila otrávit. Vaux se nechal slyšet, že pro něj Dagornová byla jako "paprsek slunce v zimě". "Když jste s mladší ženou, víte, že ten vztah nevydrží. Ale ten moment si nechcete odepřít - pokud nejste masochista," popsal svůj vztah k ní Vaux.

Krátce poté, co v roce 2012 nabídl Vaux Dagornové, aby se k němu nastěhovala, jeho zdraví se začalo zhoršovat. Doktor mu prý tehdy řekl, že je ve "smrtelném nebezpečí". Dagornová je obviněna z toho, že se jej snažila trávit Valiem a následně mu ukrást jeho majetek.

Nice : la "veuve noire" Patricia Dagorn condamnée à 22 ans de prison pour assassinats et empoisonnements https://t.co/LZ7c8UcPDb pic.twitter.com/J2jfgaOVlX — franceinfo (@franceinfo) 18. ledna 2018

Veřejná žalobkyně Annie Brunet-Fusterová požadovala trest v délce třiceti let, protože činy obžalované podle ní vyžadují „tvrdý trest“. „Když všechno popírá, nemluví pravdu. Když se nechce vracet k tomu, co řekla dříve, prostě si vymyslí něco jiného…je to psychopatka,“ popsala obžalovanou před soudem Brunet-Fusterová.

Během čtyřdenního procesu Dagornová před soudci řekla, že se zavražděnými muži byla „velmi dobrá kamarádka“. „Neřekla bych, že to byla láska, ale bylo to hluboké přátelství,“ tvrdila Dagornová.

Po vynesení rozsudku vyšlo najevo, že byla Dagornová už dříve čtyřikrát odsouzená za podvody a krádeže.