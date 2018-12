Francouzská vláda se obává velkého násilí. Prezident Macron vyzval ke klidu

Hledáme řidiče s praxí do 7,5t. Možnost zaměstnat i pracovníky na IČO.

Řidič sk. C + profesní průkaz

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 18 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci VNITŘNÍ PRODEJCI pro Olomouc. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VNITŘNÍ PRODEJCI pro Olomouc, Jsme specialisti na střechy a fasády, obchod je podpora zákazníků při řešení kvalitní střechy a fasády na každém kroku, jsme inovativní, naše služby jsou revoluční, jsme tým a baví nás to., Rezonujete s námi?, Jeho/jejím úkolem bude:, - aktivní přímý prodej na prodejně, fakturace, - poradenství v oblasti střech, fasád a izolací, - podpora obchodníků, Požadujeme:, - středoškolské vzdělání stavebního směru nebo zkušenost s fakturací a prodejem stavebních materiálů, - obchodního ducha, komunikativnost, - vysoké pracovní nasazení, - znalost kancelářského a skladového software, - ŘP sk. B, Nabízíme:, - práci v dynamické a silné společnosti, - rozšíření týmu profesionálů, - kvalitní systém vzdělávání a profesního růstu, - motivující platové podmínky v závislosti na výkonu, , Lenka Heřkovičová , správce obchodní agendy, , Coleman S.I., a.s., Smetanova 1484, Vsetín, 75501, Tel.: +420 571 499 612, Gsm: +420 725 675 649, Fax: +420 571 499 601, E-mail: lenka.herkovicova@coleman.cz, Web: www.coleman.cz. Pracoviště: Coleman s.i., a.s. olomouc, U pekárny, č.p. 722, 779 00 Olomouc 9. Informace: Vladimír Brychta, +420 725 675 638.