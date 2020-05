Francouzské děti se vracejí do škol. Snímky ze hřiště vzbudily rozruch

Francie povolila od úterý 12. května návrat dětí do škol, který je zatím dobrovolný – o tom, zda pošlou či nepošlou své ratolesti do školy, se mohou rozhodnout sami rodiče. Podle francouzského novináře Lionela Topa se do škol vrací spíš malá část dětí – a na školních hřištích zavládla velmi podivná, možná až zneklidňující atmosféra.

Fotografie hrajících dětí ve Francii, kterou na svém twitteru zveřejnil novinář Lionel Top. | Foto: Twitter/Lionel Top