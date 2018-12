/FOTOGALERIE/ Jednasedmdesátiletý Jean-Jacques Savin se rozhodl posunout pomyslnou hranici cestování v extrémních podmínkách na novou úroveň. Ke své plavbě napříč Atlantským oceánem použije třímetrový sud, v němž stráví nadcházející tři měsíce a který jej, jak doufá, pomocí mořských proudů dopraví do vysněného Karibiku.

Svoji plavbu zahájil francouzský dobrodruh ve středu na nejzápadnějším z kanárských ostrovů El Hierro. Fanouškům ji pak bude zprostředkovávat pomocí Facebooku.

Podle posledních informací, které Savin poskytl agentuře APF, je aktuální počasí „skvělé“. Pohybuje se rychlostí dva až tři kilometry za hodinu, přičemž příznivé povětrnostní podmínky by dle jeho slov měly vydržet minimálně až do neděle.

Oranžová kapsle, v níž se jednasedmdesátiletý bývalý profesionální výsadkář a pilot plaví, měří tři metry na délku a je široká 2,1 metru. Vedle místa na spaní se v ní nachází rovněž kuchyň či sklad zásob. Část podlahy je prosklená, aby tak mohl na své cestě sledovat mořský svět nacházející se pod ním.

Konstrukci tvoří překližka, vnější plášť je zpevněn pryskyřicí, díky čemuž by měl barel odolat silným vlnám stejně tak jako případným útokům kosatek. Mimo to je na něm upevněn i solární panel, který generuje energii nezbytnou pro komunikaci a polohování pomocí GPS.

Peníze na cestu vybral Jean-Jacques Savin formou crowfundingu, tedy za pomocí drobných i větších dárců z řad obyčejných lidí. Celkem takto získal 60 tisíc euro, což je v přepočtu zhruba 1,5 milionu korun. Během plavby bude navíc ze svého barelu vypouštět speciální bóje, které poslouží oceánologům při studiu mořských proudů.

Je libo Barbados, nebo raději Martinik?

Délku své cesty odhaduje na čtyři a půl tisíce kilometrů. Kde však nakonec zakotví, v tuto chvíli ještě neví.

„Možná Barbados, ačkoliv bych byl opravdu rád, kdyby to byl nějaký francouzský ostrov jako Martinik nebo Guadeloupe. Bylo by to daleko snazší kvůli papírování a tomu, jak dostat barel zpátky,“ vtipkoval Savin.