Méně než čtyřiadvacet hodin trvalo americké FBI, aby potvrdila, že lidské ostatky, které našli vyšetřovatelé v přírodní rezervaci na Floridě, patří Brianovi Laundriemu. Třiadvacetiletý muž byl snoubencem zavražděné blogerky Gabby Petitové. Případ jejího zabití vzbudil celosvětovou pozornost. Po Laundriem policisté pátrali od poloviny září, ve středu pak v prohledávané oblasti objevili pozůstatky lidského těla.

Hned ve čtvrtek FBI vydala prohlášení o identifikaci ostatků. „Porovnání zubních záznamů potvrdilo, že lidské ostatky nalezené v oblasti T Mabry Carlton Jr Memorial Reserve a Myakkahatchee Creek Environmental Park jsou Briana Laundrieho," stojí ve zveřejněném dokumentu.

Zatím není jasné, kdy, ani jak Laundrie zemřel. Ve středu, krátce po nálezu těla, byly informace kusé. Vyšetřovatelé se tehdy vyjádřili, že objevili pravděpodobně lidské ostatky, a nedaleko od nich batoh a notebook, které prokazatelně patřily Laundriemu. Během čtvrtka pak na veřejnost prosákly některé podrobnosti. „Zdroj blízký vyšetřování uvedl, že šlo o kosterní ostatky," napsal server Fox News Digital.

To, že nalezené tělo bylo v pokročilém rozkladu, by podle serveru The Independent objasňovalo, proč nebylo ihned jasné, že ostatky patřily Laundriemu. „V takovém případě nemohl být identifikován rodinou. Rovněž by to znamenalo, že je Laundrie mrtvý již delší dobu," píše The Independent.

Místo, kde byly objeveny Laundrieho ostatky, bylo ještě donedávna zaplaveno. Konkrétně mělo jít podle amerických médií o močál, na jehož břehu se nacházel batoh a notebook mladého muže.

Rodiče Briana Laundrieho vyšetřovatelé o ztotožnění ostatků informovali necelou půlhodinu předtím, než informaci zveřejnili. „Dva policisté vstoupili do domu Laundrieových ve čtvrtek kolem čtvrt na šest odpoledne. Vevnitř se zdrželi dvě minuty," informoval web Fox News Digital.

Rodina mrtvého mladíka již zveřejnila i krátké prohlášení. „Chris a Roberta Laundrieovi byli informováni, že ostatky nalezené ve středu jsou skutečně Brianovy. V této chvíli se dále nechtějí vyjadřovat a prosí o respektování soukromí rodiny," uvedl právník Laundrieových Steve Bertolino pro stanici Fox News.

Vztah plný hádek?

Jen několik hodin před tím, než se FBI podařilo potvrdit, že nalezené lidské ostatky jsou Briana Laundrieho, se na internetu začaly šířit konspirační teorie, podle nichž do rezervace Brianovy osobní věci, které se našly nedaleko kostry, a které v zásadě vedly k jejímu nálezu, umístili Brianovi rodiče. Nařčení policie vyvrátila.

Brian Laundrie byl snoubencem blogerky Gabby Petitové. Dvaadvacetiletá žena se koncem srpna záhadně ztratila při cestě po amerických národních parcích, kterou absolvovala právě s Laundriem. Jedenáctého září ji její rodiče nahlásili jako pohřešovanou, o týden později bylo nalezeno její tělo. Pozdější pitva ukázala, že byla uškrcená.

Brian Laundrie se z cesty se snoubenkou vrátil domů na přelomu srpna a září, přičemž nijak neupozornil na to, že by s Gabby mohlo být něco v nepořádku. Ve dnech, kdy bylo nahlášeno její zmizení, odmítl komunikovat s policii a ze dne na den odešel z domu, ve kterém bydlel s rodiči. Od té doby po něm pátrala FBI i policie.

Laundrie byl v případu Gabby Petitové označen jako "osoba zájmu" - tedy někdo, jehož výpověď může být klíčová pro vyřešení případu, ať už jde o výpověď svědeckou nebo přiznání vraha. Detektivové jej oficiálně neprohlásili podezřelým, ani nebyl v souvislosti s Gabbyinou vraždou obviněn. Byl na něj však vydán zatykač kvůli nedovolenému použití kreditní karty - podrobnosti k tomuto zatykači nejsou známé. Na veřejnost rovněž pronikly informace poukazující na to, že vztah páru procházel krizí, a mohlo docházet k domácímu násilí. I na základě těchto poznatků se mezi lidmi začal prosazovat názor, že je Laundrie vrahem.

Případ vraždy Gabby Petitové si získal celosvětovou pozornost. Zda se ho podaří rozuzlit i v situaci, kdy je Laundrie mrtvý, je nejisté. Rodina Gabby Petitové prostřednictvím svého právníka odkázala, že se k Laundrieho smrti vyjádří až v době, kdy na to budou rodiče zavražděné blogerky "emocionálně připraveni".

Časová přímka



Americký server CNN sestavil časovou přímku událostí, které vedly ke zmizení a nalezení Gabby Petitové.



Červen 2021

- Snoubenci Gabby Petitová a Brian Laundrie vyrazili na výlet po amerických národních parcích v upravené bílé dodávce Ford;

- v plánu byla cesta na západní pobřeží a návštěva národních parků v západních státech Ameriky;

- cestu Petitová sdílela na sociálních sítích a s rodinou, pravidelná komunikace ustala koncem srpna.



Srpen 2021

- Policie se ve městě Moab v Utahu setkala 12. srpna s párem, který se měl údajně pohádat, z tohoto setkání vzniklo video nahrané na služební kameru;

- toho dne mělo dojít v průběhu hádky i na rvačku, pár následně uvedl, že jsou velmi zamilovaní a zasnoubení, rovněž nechtěli, aby se incident řešil jako kriminální čin;

- pár se podle informací CNN na doporučení policistů na noc rozdělil;

- policisté popsali Petitovou jako zmatenou a emocionální;

- policisté situaci nevyhodnotili jako domácí násilí, ale spíše jako „krizi duševního zdraví“;

- podle policejní zprávy měli oba dva své mobilní telefony.



Poslední týden srpna

- Poslední kontakt mezi Petitovou a její rodinou měl proběhnout v posledním týdnu v srpnu;

- předpokládá se, že se v té době měla zdržovat v Národním parku Grand Teton ve Wyomingu;

- poslední zprávu měla rodina Petitové obdržet 30. srpna, podle právníka rodiny se však domnívají, že tato zpráva již nebyla od ní;

- 24. srpna Petitová volala se svou matkou pomocí videohovoru – uvedla, že opouštějí Utah a míří do Wyomingu;

- 25. srpna si Petitová vyměnila řadů zpráv se svou matkou, rodina se domnívá, že v té době byla již v oblastí pohoří Teton;

- 27. srpna si Petitová vyměnila další řadu zpráv se svou matkou, rodina se domnívá, že byla stále v pohoří Teton;

- 30. srpna obdržela rodina poslední zprávu od Gabby Petitové, pochybují však, že by tuto zprávu napsala ona, podle právníka zpráva zněla „V Yosemite není signál“.



Středa 1. září 2021

- snoubenec Petitové se vrátil do města North Port, kde on, Petitová i jeho rodiče bydleli;

- dodávku, ve které cestovali, policie nalezla později u Laundrieho doma, policisté budou stopy v autě analyzovat.



Sobota 11. září 2021

- Poté, co se rodině Petitové žijící ve státě New York nepodařilo s Gabby spojit, nahlásili její zmizení;

- policie ten den navštívila jejího snoubence v North Portu a požádala o rozhovor s ním a jeho rodinou;

- podle policejního mluvčího Joshe Taylora „v podstatě jen předali informace svým právníkům“.



Čtvrtek 16. žáří 2021

- Podle právníka Petitových žádala rodina jejího snoubence a jeho rodinu o spolupráci;

- „Pokud máte ještě nějaký zbytek slušnosti, prosím řekněte, kde se Gabby nachází. Řekněte, jestli hledáme na správném místě. Jediné, co chceme je, aby se Gabby vrátila,“ uvedl právník Stafford, zástupce Petitových;

- rodina Laundrieho podle Stafforda odmítla začátkem září na žádosti a otázky rodiny Petitové odpovídat.



Pátek 17. září 2021

- Po několika dnech snahy policie přiměla rodinu jejího snoubence k řeči, ta uvedla, že Briana Laundrieho od úterý neviděla;

- podle právníka rodiny Laundrieových se neví, kde se nachází;

- FBI se v současnosti u Briana Landrieho doma snaží zjistit, kde by mohl být;

- lokální a federální úřady zahajují hledání Briana Laundrieho;

- je hledán jako pohřešovaný, ne jako podezřelý;

- podle rodiny Petitové se schovává.



Sobota 18. září 2021

- Policie zahájila hledání Briana Laundrieho v rezervaci Carlton na Floridě;

- současně FBI prohledávala pohoří Teton ve Wyomingu, kde hledala Gabby Petitovou.



Neděle 19. září 2021

- FBI oznámila nález ostatků, které odpovídali popisu dvaadvacetileté Petitové;



Pondělí 20. září 2021

- FBI vyslechla rodiče snoubence Gabby Petitové

- po výslechu byli Christopher and Roberta Laundrieovi odvezeni ze svého domu, ten následně FBI několik hodin prohledávala

- podle policie skončilo hledání stop v národním parku, kde se podle některých indícii mohl Brian Laundrie nacházet



Úterý 21. září 2021

- koroner podle FBI potvrdil, že nalezené ostatky mladé ženy v národním parku patří Gabby Petitové, zároveň uvedl, že byla zavražděna

- přesnou příčinu smrti úřady zveřejní až po pitvě



Čtvrtek 23. září 2021

- soud ve státě Wyoming, kde společně byli Laundrie a Petitová, a kde se našlo tělo blogerky, vydal federální zatykač na Briana Laundrieho. Týká se zneužití cizího účtu a kreditní karty - Laundrie podle textu příkazu k zatčení využil účet a PIN kód, které nejsou jeho, a vybral více než tisíc dolarů



Neděle 26. září 2021

- na newyorském Long Islandu se uskutečnilo poslední rozloučení s Gabby Petitovou, kromě rodiny a známých na něj dorazily stovky lidí, kterých se dotkl tragický příběh



Počátek října 2021

- nové důkazy ukázaly, že Brian Laundrie z domu zmizel již v pondělí 13. září, ne v úterý 14. září, jak později tvrdili policistům jeho rodiče. Tuto informaci potvrdil i právník rodiny Laundriových

- ve floridské rezervaci, kdy by se mohl zdržovat Brian Laundrie, bylo objeveno nedávno použité tábořiště



12. října 2021

- patolog uvedl, že Gabby Petitová byla uškrcená

- naznačil také, že mohla být obětí domácího násilí

- pátrání po Brianovi Laundriem je nadále neúspěšné, policisté jej zatím formálně se smrtí Gabby Petitové nespojili



20. října 2021

- vyšetřovatelé oznámili, že ve floridské rezervaci, kde pátrali po Brianovi Laundriem, byl nalezen jeho batoh a notebook. Obě věci se nacházely v blízkosti podle všeho lidských ostatků

- ostatky zatím nebyly ztotožněny, není jasné ani to, v jakém stavu jsou



21. října 2021

- FBI potvrdila, že ostatky nalezené o den dříve patří Brianovi Laundriemu a snoubenec Gabby Petitové je tedy prokazatelně mrtvý

- příčina ani termín jeho smrti zatím nejsou jasné

- podle informací od nejmenovaných zdrojů, které získala americká média, je Laundrie mrtvý zřejmě již delší dobu - jednalo se totiž o "kosterní ostatky"