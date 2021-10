Již více než měsíc policisté pátrají po Brianovi Laundriem, snoubenci zavražděné mladé blogerky Gabby Petitové. Ta byla v září nalezena uškrcená v národním parku ve státě Wyoming, kam se původně vypravila právě s Laundriem. Případ smrti dvaadvacetileté ženy si ve Spojených státech získal nebývalou pozornost veřejnosti. Laundrie zmizel v době, kdy ještě nebylo nalezeno Gabbyino tělo a policisté jej chtěli vyslechnout kvůli tomu, že se pohřešovala. Nejnovější vývoj vyšetřování naznačuje, že Brian Laundrie už rovněž možná nežije.

„Jak již víte, FBI a policisté v rámci pátrání po Brianovi Laundriem prohledávají oblast floridské Carltonovy rezervace. Laundrie je veden jako osoba zájmu v případě vraždy Gabby Petitové. Vyšetřovatelé nyní objevili podle všeho lidské ostatky. Rovněž nalezli několik osobních věcí, konkrétně batoh a notebook, které patřily Brianovi Laundriemu," uvedl na tiskové konferenci zvláštní agent FBI Michael McPherson.

Psi na hledání mrtvol

Na místo byl přivolán patolog i forenzní specialisté a podle McPhersona tam stráví minimálně několik dní. Jak uvádí stanice CNN, do oblasti dorazili také psovodi.. Již nalezené ostatky zatím nebyly identifikovány a jasné není ani to, v jakém stavu jsou. Britský list The Guardian píše, že jde o "částečné" ostatky. Vyšetřovatelé v tomto směru neposkytli bližší informace, ujistili však, že se snaží co nejdříve nalézt odpovědi na všechny otázky, které se v souvislosti s nálezem vynořily.

Zřejmě pozůstatky lidského těla i věci, které naopak prokazatelně patřily Brianovi Laundriemu, vyšetřovací tým našel v oblasti Myakkahatchee Creek Environmental Park. Ta navazuje na Carltonovu rezervaci. Právě tuto rezervaci označili rodiče Briana Laundrieho, kteří byli poslední, kdo třiadvacetiletého muže viděli, jako pravděpodobné místo jeho pobytu. „Oblast, kde došlo k nálezu, byla až donedávna zaplavená," zmínil McPherson. Podle CNN je v oblasti rovněž hustý porost, protínají ji však turistické chodníky.

V době, kdy byly nalezeny věci i lidské ostatky, se v rezervaci nacházeli i rodiče Briana Laundrieho. Ti již dříve vyjádřili obavu, že se jejich synovi mohlo něco stát. „Chris a Roberta nyní počkají na identifikaci ostatků, než se k věci jakkoliv vyjádří," řekl Bertollino.

Případ Gabby

Tragický případ, který šokoval Ameriku, se začal odehrávat 11. září. Tehdy rodiče mladé blogerky Gabby Petitové nahlásili svoji dvaadvacetiletou dceru jako pohřešovanou. Gabby se ještě v létě vydala se svým o rok starším snoubencem Brianem Laundriem na cestu po amerických národních parcích. Vše dokumentovala na sociální síti, kde ji sledovaly tisíce lidí. Dvojice cestovala speciálně upraveným autem.

Jenže koncem srpna Gabby přestala přidávat posty na sociální sítě a stejně tak se přerušil veškerý její kontakt s rodinou. Když se neozvala ani v prvních dvou zářijových týdnech, obrátili se její rodiče na policii. Spustilo se rozsáhlé pátrání a 19. září bylo v národním parku Grand Teton ve státě Wyoming objeveno Gabbyino tělo. Nedávno patolog uvedl, že v době nálezu těla byla Gabby mrtvá již několik týdnů. Příčinou smrti bylo uškrcení.

Již v počátcích pátrání po Gabby chtěli policisté vyslechnout jejího snoubence Briana Laundrieho. Ten se ze společné cesty s Gabby vrátil domů na Floridu nečekaně již koncem srpna - ve stejném čase, kdy Gabby přestala komunikovat s blízkými. Laundrie se domů vrátil i s jejich společným vozem, nespojil se ale s Gabbyinou rodinou a stejně tak se neobrátil na policii s tím, že by s jeho snoubenkou něco bylo.

Policisté k Laundriemu a jeho rodičům vyrazili prakticky ihned poté, co byla blogerka nahlášena jako pohřešovaná, Laundrieovi ale setkání odmítli. Po několika dnech pak rodiče Briana Laundrieho detektivům přiznali, že se jejich syn ztratil. „Řekli, že opustil rodinný dům ve městě North Port s batohem, doma ale nechal peněženku i mobil," připomíná list The Guardian.

V Gabbyině případu je dosud veden jako "osoba zájmu" - tedy osoba, která může poskytnout zcela zásadní informace pro vyřešení případu, ať už jako pachatel, nebo jako klíčový svědek. Laundrie nebyl oficiálně prohlášen za podezřelého, ani proti němu v souvislosti s Gabbyinou vraždou nebylo vzneseno žádné obvinění. Je na něj však vydán zatykač, týkající se zneužití cizí kreditní karty a PIN kódu - koncem srpna Laundrie v bankomatu vybíral peníze z účtu, který mu nepatřil. O koho účet se jednalo, policisté nezveřejnili. Podle některých anonymních zdrojů, které citovala americká média, mohly účet a karta patřit Gabby.

Byť formálně nebyl obviněn, americká veřejnost je přesvědčena, že to byl právě Laundrie, kdo zabil Gabby Petitovou. V průběhu vyšetřování se totiž na veřejnosti objevily důkazy, svědčící o tom, že vztah dvojice byl naplněn hádkami - třeba záznam z kamery připevněné na policejní uniformu, jedna z hádek páru byla totiž tak výrazná, že ji ukončil až policejní zásah. Podle vyjádření některých lidí se mohlo v případě Gabby a Briana dokonce jednat o domácí násilí - naznačil to třeba i soudní lékař, který prováděl Gabbyinu pitvu.

Podezřele pro mnohé působí také chování Brianových rodičů. Ti nejdříve odmítli komunikovat s rodinou Gabby Petitové a vyjadřovali se pouze prostřednictvím svého právníka. To, že jejich syn Brian odešel z domu, rovněž policistům oznámili při výslechu až po několika dnech. A jak se později ukázalo, zatajili pravý den jeho odchodu - tvrdili, že zmizel o den později, než reálně opustil dům. Poté, co vyšetřovatelé našli důkaz svědčící o skutečném termínu Brianova zmizení, jeho rodiče otočili.

Případ vraždy Gabby Petitové je v Americe ostře sledován. Podle některých komentátorů upozornil na to, jak nenápadně může ve skutečnosti vypadat domácí násilí - Gabby Petitová totiž na sociálních sítích pravidelně psala o tom, jak šťastný je její vztah s Brianem a i na uveřejněných fotkách pár vypadá spokojeně a zamilovaně.

Minulý týden úřady vydaly po ukončení pitvy rodině Gabby Petitové tělo zavražděné blogerky. Ostatky byly následně převezeny ke kremaci.

Časová přímka



Americký server CNN sestavil časovou přímku událostí, které vedly ke zmizení a nalezení Gabby Petitové.



Červen 2021

- Snoubenci Gabby Petitová a Brian Laundrie vyrazili na výlet po amerických národních parcích v upravené bílé dodávce Ford;

- v plánu byla cesta na západní pobřeží a návštěva národních parků v západních státech Ameriky;

- cestu Petitová sdílela na sociálních sítích a s rodinou, pravidelná komunikace ustala koncem srpna.



Srpen 2021

- Policie se ve městě Moab v Utahu setkala 12. srpna s párem, který se měl údajně pohádat, z tohoto setkání vzniklo video nahrané na služební kameru;

- toho dne mělo dojít v průběhu hádky i na rvačku, pár následně uvedl, že jsou velmi zamilovaní a zasnoubení, rovněž nechtěli, aby se incident řešil jako kriminální čin;

- pár se podle informací CNN na doporučení policistů na noc rozdělil;

- policisté popsali Petitovou jako zmatenou a emocionální;

- policisté situaci nevyhodnotili jako domácí násilí, ale spíše jako „krizi duševního zdraví“;

- podle policejní zprávy měli oba dva své mobilní telefony.



Poslední týden srpna

- Poslední kontakt mezi Petitovou a její rodinou měl proběhnout v posledním týdnu v srpnu;

- předpokládá se, že se v té době měla zdržovat v Národním parku Grand Teton ve Wyomingu;

- poslední zprávu měla rodina Petitové obdržet 30. srpna, podle právníka rodiny se však domnívají, že tato zpráva již nebyla od ní;

- 24. srpna Petitová volala se svou matkou pomocí videohovoru – uvedla, že opouštějí Utah a míří do Wyomingu;

- 25. srpna si Petitová vyměnila řadů zpráv se svou matkou, rodina se domnívá, že v té době byla již v oblastí pohoří Teton;

- 27. srpna si Petitová vyměnila další řadu zpráv se svou matkou, rodina se domnívá, že byla stále v pohoří Teton;

- 30. srpna obdržela rodina poslední zprávu od Gabby Petitové, pochybují však, že by tuto zprávu napsala ona, podle právníka zpráva zněla „V Yosemite není signál“.



Středa 1. září 2021

- snoubenec Petitové se vrátil do města North Port, kde on, Petitová i jeho rodiče bydleli;

- dodávku, ve které cestovali, policie nalezla později u Laundrieho doma, policisté budou stopy v autě analyzovat.



Sobota 11. září 2021

- Poté, co se rodině Petitové žijící ve státě New York nepodařilo s Gabby spojit, nahlásili její zmizení;

- policie ten den navštívila jejího snoubence v North Portu a požádala o rozhovor s ním a jeho rodinou;

- podle policejního mluvčího Joshe Taylora „v podstatě jen předali informace svým právníkům“.



Čtvrtek 16. žáří 2021

- Podle právníka Petitových žádala rodina jejího snoubence a jeho rodinu o spolupráci;

- „Pokud máte ještě nějaký zbytek slušnosti, prosím řekněte, kde se Gabby nachází. Řekněte, jestli hledáme na správném místě. Jediné, co chceme je, aby se Gabby vrátila,“ uvedl právník Stafford, zástupce Petitových;

- rodina Laundrieho podle Stafforda odmítla začátkem září na žádosti a otázky rodiny Petitové odpovídat.



Pátek 17. září 2021

- Po několika dnech snahy policie přiměla rodinu jejího snoubence k řeči, ta uvedla, že Briana Laundrieho od úterý neviděla;

- podle právníka rodiny Laundrieových se neví, kde se nachází;

- FBI se v současnosti u Briana Landrieho doma snaží zjistit, kde by mohl být;

- lokální a federální úřady zahajují hledání Briana Laundrieho;

- je hledán jako pohřešovaný, ne jako podezřelý;

- podle rodiny Petitové se schovává.



Sobota 18. září 2021

- Policie zahájila hledání Briana Laundrieho v rezervaci Carlton na Floridě;

- současně FBI prohledávala pohoří Teton ve Wyomingu, kde hledala Gabby Petitovou.



Neděle 19. září 2021

- FBI oznámila nález ostatků, které odpovídali popisu dvaadvacetileté Petitové;



Pondělí 20. září 2021

- FBI vyslechla rodiče snoubence Gabby Petitové

- po výslechu byli Christopher and Roberta Laundrieovi odvezeni ze svého domu, ten následně FBI několik hodin prohledávala

- podle policie skončilo hledání stop v národním parku, kde se podle některých indícii mohl Brian Laundrie nacházet



Úterý 21. září 2021

- koroner podle FBI potvrdil, že nalezené ostatky mladé ženy v národním parku patří Gabby Petitové, zároveň uvedl, že byla zavražděna

- přesnou příčinu smrti úřady zveřejní až po pitvě



Čtvrtek 23. září 2021

- soud ve státě Wyoming, kde společně byli Laundrie a Petitová, a kde se našlo tělo blogerky, vydal federální zatykač na Briana Laundrieho. Týká se zneužití cizího účtu a kreditní karty - Laundrie podle textu příkazu k zatčení využil účet a PIN kód, které nejsou jeho, a vybral více než tisíc dolarů



Neděle 26. září 2021

- na newyorském Long Islandu se uskutečnilo poslední rozloučení s Gabby Petitovou, kromě rodiny a známých na něj dorazily stovky lidí, kterých se dotkl tragický příběh



Počátek října 2021

- nové důkazy ukázaly, že Brian Laundrie z domu zmizel již v pondělí 13. září, ne v úterý 14. září, jak později tvrdili policistům jeho rodiče. Tuto informaci potvrdil i právník rodiny Laundriových

- ve floridské rezervaci, kdy by se mohl zdržovat Brian Laundrie, bylo objeveno nedávno použité tábořiště



12. října 2021

- patolog uvedl, že Gabby Petitová byla uškrcená

- naznačil také, že mohla být obětí domácího násilí

- pátrání po Brianovi Laundriem je nadále neúspěšné, policisté jej zatím formálně se smrtí Gabby Petitové nespojili



20. října 2021

- vyšetřovatelé oznámili, že ve floridské rezervaci, kde pátrali po Brianovi Laundriem, byl nalezen jeho batoh a notebook. Obě věci se nacházely v blízkosti podle všeho lidských ostatků

- ostatky zatím nebyly ztotožněny, není jasné ani to, v jakém stavu jsou