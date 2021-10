Vražda dvaadvacetileté americké blogerky patří mezi nejsledovanější případy zabití posledních let. Mladá žena se se svým snoubencem vydala počátkem letošního léta na cestu po amerických národních parcích. Vše dokumentovala na sociálních sítích. Koncem srpna se ale náhle přestala ozývat světu. Jedenáctého září ji její rodiče nahlásili jako pohřešovanou. Nastalo masivní pátrání, bohužel se špatným koncem. O týden později bylo nalezeno Gabbyino tělo. A jak ukázala pitva, Gabby někdo uškrtil.

Její snoubenec, třiadvacetiletý Brian Laundrie se přibližně ve stejnou dobu, kdy zmizela, vrátil zcela bez vysvětlení domů na Floridu. Nešel na policii, ani se neozval Gabbyiným rodičům s tím, že by s jejich dcerou nebylo něco v pořádku. Když ji nahlásili jako pohřešovanou, Brian se odmítl setkat s vyšetřovateli. Po několika dnech beze stopy zmizel i on. A i v tomto případě mělo přes měsíc trvající pátrání smutný konec - minulý týden byly nalezeny Brianovy ostatky v pokročilém stádiu rozkladu.

Klíčové otázky případu

Životy dvou mladých lidí se sice tragicky uzavřely, jejich případ ale nikoliv. Vyšetřovatelé teď stojí před nelehkým úkolem odpovědět na množství otázek, které visí ve vzduchu. Ty nejzásadnější Deník představuje.

1. Kdo zabil Gabby a jakou roli v její vraždě sehrál Brian Laundrie?

Veřejnost má jasno, policisté ale zřejmě zvažují více verzí. Od chvíle, kdy se rozjelo pátrání po tehdy ještě jen pohřešované Gabby, a kdy zároveň její snoubenec Brian Laundrie odmítl spolupracovat s vyšetřovateli a následně zmizel, začali být zejména uživatelé sociálních sítí přesvědčeni, že právě on je tím, kdo může za zmizení své snoubenky - a poté, co bylo objeveno její tělo, tak také za její smrt. Na sociálních sítích se často vyskytovaly komentáře v duchu, že celá Amerika čeká na Laundrieho zatčení.

Jenže pro mnohé zarážející bylo, že vyšetřovatelé i FBI Briana Laundrieho nejenže neobvinili, ale ani neoznačili za podezřelého. „Brian Laundrie je v případu považován za "osobu zájmu", což znamená osobu, jejíž výpověď může být zásadní pro objasnění, ať už je pachatelem nebo svědkem," napsal server The Independent ještě v době, kdy bylo po Laundriem vyhlášeno pátrání.

Vyšetřovatelé vždy zmiňovali Laundrieho skutečný podíl na smrti Gabby spíše v narážkách - zdůraznili, že Laundrie byl mezi posledními lidmi, kteří viděli Gabby živou. „Na výlet vyrazili dva lidé, vrátil se jeden," nastínil třeba ještě v září šéf policie ve městě North Port Todd Garrison.

I nyní, když je Brian Laundrie mrtvý, se vyšetřovatelé nevyjádřli k tomu, jakou roli podle výsledků dosavadního vyšetřování v celé věci sehrál. Záhadou také zůstává, co vedlo ke Gabbyině smrti. „Podrobnosti pitvy nebyly zveřejněny, a tak se například neví ani to, kdy přesně zemřela," připomíná stanice CNN.

2. Jak a kdy zemřel Brian Laundrie?

Tělo Briana Laundrieho bylo nalezeno ve floridské přírodní rezervaci minulý týden ve středu - konkrétně v oblasti, která byla ještě donedávna zatopená. Úřady po něm pátraly přesně sedmatřicet dní v těžce dostupném terénu. FBI den od nálezu ostatků potvrdila, že šlo skutečně o Briana Laundrieho a toto bylo zjištěno díky porování zubních záznamů. Bližší podrobnosti však neuvedla. Americká média od zdrojů dobře informovaných o případu ovšem zjistila, že Laundrieho ostatky byly v pokročilém stádiu rozkladu. „Šlo o kosterní ostatky," uvedla stanice Fox News.

O víkendu proběhla pitva. Jenže nepřinesla nic nového. Uvedl to právní zástupce rodičů Briana Laundrieho. „Pitva neposkytla příčinu smrti. Brianovy ostatky byly převezeny k antropologovi," uvedl Steven Bertolino pro CNN.

Jak stanice dále shrnuje, pokud se opravdu jedná jen o kostru, může se stát, že příčina smrti ani nebude zjištěna. „Pokud třeba nebudou na kostech nalezeny známky nějakého vážného zranění, možná nebude existovat cesta, jak zjistit příčinu smrti. Pokud by se utopil, tak o tom na kostře nebude žádný důkaz," nastínil agent FBI v důchodu Jim Clemente pro CNN.

Podle něj zároveň sice může nález pouze kosterních ostatků znamenat, že Laundrie zemřel prakticky hned poté, co odešel z rodičovského domu, ale nutně to tak být nemusí.

Právní zástupce rodiny Laundrieových uvedl, že poté, co úřady vydají Brianovým rodičům ostatky mladého muže, rodina nechá tělo zpopelnit. Zároveň neplánuje žádný pohřeb. V dřívějších interview právník Bertolino naznačil, že podle jeho rodičů byl Brian ve chvíli, kdy naposledy odcházel z domu, zjevně skleslý. Jeho rodiče podle právníka již vícekrát v době pátrání po Brianovi uvažovali, že spáchal sebevraždu.

V době, kdy se po Brianovi ještě pátralo, zase americkými médií osloveni odborníci na přežití v extrémních podmínkách upozorňovali, že pokud je Laundrie nezkušený, nemůže dlouho v divoké přírodě, jakou poskytuje floridská rezervace, dlouho přežít.

Pokud se nic nepodaří zjistit z Laundrieho kosti, vyšetřovatelé věří, že jim vodítko poskytnou předměty, které Laundriemu prokazatelně patřily a které byly nalezeny v blízkosti těla - konkrétně batoh, a zejména pak zápisník. Druhou zmíněnou položku mají v rukou specialisté. „Přesto že v době nálezu byl podle zdroje CNN mokrý, zápisky z něj se podle všeho budou dát zachránit," píše stanice CNN.

3. Zjistí po Laundrieho smrti někdy vyšetřovatelé, co se vlastně stalo Gabby? Jak se jim to může podařit?

Ať už byl Brian Laundrie vrahem nebo pouhým svědkem, jeho výpověď mohla být podle vyšetřovatelů pro celý případ klíčová. Jenže nyní, když je mrtvý, a kolem jeho smrti se rovněž vznáší množství otazníků, se americká média ptají, zda může být někdy případ Gabby vyšetřen. Policisté a agenti FBI ale stále mají podle CNN několik cest, jak zjistit, co se vlastně stalo.

Vodítko jim mohou poskytnout jednak důkazy nalezené na místě, kde bylo objeveno Gabbyino tělo. Stejně tak existuje šance, že při pitvě na Gabbyině těle našli genetické stopy - přesto, že v divočině leželo podle vyjádření koronera tři až čtyři týdny. „Vzhledem ke vztahu dvojice je očekávatelné, že DNA jednoho bude na druhém. Ale pokud budou stopy na místě, kde by třeba běžně neměly být, může to být vodítkem k vyřešení případu. Ten by se mohl dostat minimálně do bodu, kdy by se dalo říct: Dobře, to rozhodně zapadá do sebe, toto je osoba, která spáchala tento zločin," řekl pro CNN bývalý policista Paul Belli.

Zároveň upozornil, že vyšetřovatelé mají určitě k dispozici velké množství materiálu - například díky tomu, že Gabby i Brian používali svoje mobily se dá zjistit, kde se pohybovali.

4. Jakou roli v celém případu hráli rodiče Briana Laundrieho?

Již od doby, kdy byla Gabby Petitová pohřešovaná, veřejnost upozorňuje na zvláštní chování rodičů Briana Laundrieho. Velkým otazníkem tak nadále zůstává, jakou vlastně v celém případu sehráli roli.

Když se Gabby ztratila, rodiče Briana Laundrieho, tedy potenciální tchán a tchýně pohřešované dívky, odmítli komunikovat s rodiči Gabby Petitové i s vyšetřovateli. Když pak Brian Laundrie odešel z domu, o jeho odchodu informovali policisty až tři, respektive čtyři dny poté. Jak se totiž později ukázalo, Brianovi rodiče Chris a Roberta nejdříve tvrdili, že jejich syn odešel z domu 14. září - policisté ale později získali důkaz, že Brian odešel už 13. září a jeho rodiče následně tento termín potvrdili. Aby byla situace ještě komplikovanější, nyní se pro CNN vyjádřil právník Laundrieových v tom smyslu, že policisty údajně upozornil na Brianovo zmizení ve stejný den, kdy odešel z domu a mělo jít o 17. září.

Ať už byl datum Brianova odchodu jakýkoliv, když se po mladém muži slehla zem, na internetu vznikly konspirační teorie, podle kterých jeho rodiče po celou dobu věděli, kde se jejich syn skrývá, nebo že ho dokonce skrývají doma na dvorku. Tyto pochybnosti zcela nerozptýlil ani nález Brianova těla v přírodní rezervaci. Obří oblast totiž pátrací týmy prohledávaly celé týdny. A ve chvíli, kdy do rezervace vstoupili Brianovi rodiče, pouhou hodinu po jejich vstupu objevili synovy věci. A potažmo místo, kde byla jeho mrtvola. „Policejní mluvčí Josh Taylor ale odmítl, že by nalezené předměty byly do rezervace umístěny teprve nedávno, protože podle jejich stavu tam musely ležet už delší dobu," připomíná CNN.

Jaká témata případ otevřel

Smrt Gabby Petitové a jejího snoubence je především velkou tragédii. Jejich případ ale paradoxně možná některým lidem pomůže. Otevřel totiž několik důležitých a často tabuizovaných témat.

1. Jak snadné je přehlédnout domácí násilí

I když se na první pohled na sociálních sítích mohl stát vztah Gabby Petitové a Briana Laundrieho zcela šťastný a bezproblémový, a i když jejich blízké okolí, zejména Laundrieho sestra, přiznalo, že mohl být v některých chvílích napjatější, avšak jinak normální, stále častěji se v souvislosti s tímto párem začalo skloňovat téma domácího násilí.

Přispělo k tomu zejména policejní video. To bylo natočeno na kameru z uniformy policisty poté. Na záznamu Gabby Petitová pláče a je zjevně rozrušená.

Případ páru každopádně upozornil na závažné téma. „Mnoho expertů se vyjádřilo, že tento případ ukazuje, jaké množství podob může domácí násilí mít," píše server ABC News.

2. Sociální sítě mohou lhát

S možným domácím násilím souvisí i problematika sociálních sítí. Po celou dobu jejich dovolené Gabby Petitová až do konce srpna pravidelně uveřejňovala příspěvky na sociálních sítích. Ty dokumentovaly nejen cestu snoubenců po amerických národních parcích, ale rovněž jejich vztah. Na všech fotkách si lze všimnout usměvavý šťastný pár.

I případ Gabby Petitové tak zdůraznil, jak málo může o realitě vypodívat to, co je zveřejňováno na sociálních sítích.

3. Když chceš vyšetřování a zájem veřejnosti, musíš být hezký běloch

Jak upozornili zástupci mnoha lidskoprávních organizací, pozornost věnovaná případu Gabby Petitové zdůraznila, jak velký rozdíl činí v postoji veřejnosti to, kdo se ztratil. „Případ Gabby Petitové obnovil volání po tom, aby byly více zmiňovány i případy pohřešování lidí jiné barvy pleti," napsala třeba agentura Associated Press.

Celá záležitost je označována jako „syndrom pohřešované bílé ženy" - zjednodušeně řečeno, pokud se ztratí mladá, hezká žena s bílou barvou pleti, dostane se jejímu případu mnohem větší pozornost, než pokud se ztratí žena jiné barvy pleti - například Afroameričanka.

Přitom, jak zmiňuje agentura AP, mediální pozornost může znamenat větší šanci na objevení pohřešovaného nebo alespoň k vyřešení jeho případu - třeba se rychleji podaří objevit svědky. „Příkladem může být, že z 247 pohřešovaných dospívajících v New Yorku a Kalifornii, bylo mediálně pokryto 34 % případů týkajících se bílých dětí, ale pouze 7 % případů afroamerických dětí a 14 % případů hispánských dětí," upozornila agenturu AP profesorka Carl Lieblerová ze Syracuse University.