Je to zbabělec. Tak se vyjádřil otec zabité americké blogerky Gabby Petitové o jejím snoubenci Brianu Laundriem v televizním interview pro pořad Dr. Phil. Smrt mladé dívky před několika týdny zasáhla Ameriku a vyšetřování činu je veřejností jedním z nejsledovanějších v posledních letech. Gabby Petitová byla známá na sociálních sítích, kde uveřejňovala příspěvky o svém vztahu se snoubencem a především jejich cestě po amerických národních parcích.

Koncem srpna se přestala ozývat, ve druhé polovině září pak bylo v národním parku ve státě Wyoming nalezeno její tělo. Nyní již více než měsíc policisté pátrají po Laundriem, který beze stopy zmizel ve dnech, kdy byla Gabby teprve pohřešovaná. Pátrání je zatím neúspěšné. Každý krok vyšetřovatelů je pod drobnohledem, navíc dostávají množství tipů. „Poté, co jej někdo omylem považoval za hledaného, zatkli policisté v předchozích dnech muže, který připomínal vzhledem Briana Laundrieho. Byl právě na túře. Následně mu federální agenti doporučili, aby si oholil vousy a tím předešel dalším komplikacím," nastiňuje server Independent.

Policisté zatím Laundrieho hledají v Carltonově rezervaci ve státě Florida. Právě tam se měl třiadvacetiletý muž podle jeho rodičů vypravit. Rezervace se nachází nedaleko od jejich bydliště. Dosud pátrání v rozlehlé oblasti plné močálů nepřineslo výsledky. Před časem se zdálo, že mají policisté v ruce novou informaci. „Vyšetřování odhalilo nové detaily o jeho dřívějším pohybu, a taktéž byly objeveny stopy v prohledávané přírodní rezervaci, která byla uzavřená pro veřejnost. Podle zdroje blízkého rodině policisté našli zbytky nedávno použitého tábořiště," informovala CNN. Jenže i v tomto případě nakonec šlo o slepou stopu.

Podle dřívějšího vyjádření policisté chtěli k pátrání v rezervaci přizvat otce Briana Laundrieho, aby jim ukázal, která místa zná mladík nejlépe. „Chris Laundrie se už pravděpodobně připojil k policistům při pátrání," napsal poté server Independent. Rodina Briana Laundrieho doufá, že je mladý muž stále naživu. „Podle vyšetřovatelů je zhruba padesátiprocentní šance, že Laundrie ještě žije," zmiňuje server Independent.

Na spadnutí

Laundrie zatím nebyl formálně obviněn v případu Gabby Petitové, je ale považován za podezřelého. Také na něj byl vydán zatykač ohledně nedovoleného použití cizí kreditní karty. Laundrie si z karty vybral zhruba tisíc dolarů ve dnech, kdy se Gabby přestala ozývat světu. Agenti FBI ani policisté nezveřejnili, komu kreditka patřila. Podle některých neoficiálních zdrojů mohla patřit právě Gabby, zatím ale jde pouze o spekulace.

I když policisté zatím přímo Laundrieho neoznačili jako vraha, americká veřejnost má jasno. Před domem Laundrieho se dokonce odehrálo již několik protestů, při kterých lidé vyzývali hledaného muže a jeho rodiče, aby se přihlásil policistům. Na sociálních sítích Američané emotivně píší o přáních, aby byl Laundrie zadržen a odsouzen. „Obvinění z vraždy je na spadnutí," tweetoval například státní zástupce pro oblast Palm Beach Dave Aronberg.

Ze strany vyšetřujících úřadů o něčem podobném ale zatím nepadla zmínka. Jejich zástupci nadále označují Laundrieho jako "osobu zájmu" - tedy člověka, který může poskytnout o činu zásadní informace, ať už jako pachatel, či jako svědek.

Poslední cesta

Minulý týden vyšetřovatelé po týdnech čekání konečně zveřejnili, jak přesně Gabby Petitová zemřela. Podle koronera byla uškrcena. Patolog Brent Blue rovněž naznačil, že vztah Petitové a Laundrieho mohl být poznamenaný domácím násilím.

Rodina Gabby Petitové již dříve uspořádala poslední rozloučení s mladou ženou. Nyní, vzhledem k tomu, že pitva skončila, úřady rodině vydají tělo oběti. „Rodiče Gabby jsou aktuálně ve státě Wyoming, kde byla jejich dcera zabita. Poté, co jim byly vydány ostatky, bylo tělo odvezeno do místního krematoria ke kremaci," uvádí server Independent.

Vrať se

V předchozích týdnech v emotivních interview vystoupili v televizi jak rodiče a blízcí Gabby Petitové, tak sestra Briana Laundrieho. Ta svého bratra vyzvala, aby se vrátil domů. „Chtěla bych říct svému bratrovi, aby se objevil a dostal nás z této hrozné patálie," uvedla pro stanici ABC.

Cassie Laundrieová zároveň přiznala, že vztah jejího bratra s Gabby byl problematický. „Bylo běžné, že se hádali. Ale lidé tvrdí, že viděli mezi nimi domácí násilí. Nic takového jsem ani u jednoho z nich nikdy neviděla," prohlásila v show televize ABC Good Morning America.

V televizním interview v pořadu Dr. Phil s rodiči Gabby Petitové se její otec vyjádřil, že doufá v to, že Brian Laundrie stále žije. „Chci ho vidět ve vězení, chci aby v cele strávil zbytek života. Je člověkem, který má rád přírodu. Chci, aby byl v betonové cele a nemohl vidět stromy, cítit svěží vzduch," uvedl Joe Petito. On ani matka Gabby nevěří, že Brian zmizel proto, že by byl v šoku z Gabbyiny smrti.

Lživá stopa

Rodina Gabby Petitové rovněž označila rodiče Briana Laundrieho za zbabělce. Některé zdroje totiž tvrdí, že jeho rodiče možná Briana Laundrieho kryjí. Ukázalo se totiž, že z domu odešel ještě dříve, než tvrdili jeho rodiče policistům.

Původně se Laundrieovi vyjádřili, že jejich syn odešel z domu 14. září. Policistům to řekli o tři dny později. Nyní se objevily důkazy, že Brian do floridské rezervace šel už 13. září. Policisté zjistili, že nedaleko od vstupu do rezervace bylo 14. září nalezeno opuštěné auto, které patřilo právě rodičům hledaného mladého muže. Informaci o termínu potvrdil stanici ABC News i právník rodičů Briana Laundrieho, Steven Bertolino. „Laundrieovi si termín Brianova odchodu vybavovali na základě vzpomínek na jisté události. Při další komunikaci s FBI nyní věříme, že den, kdy Brian odešel na túru do rezervace, byl pondělí 13. září," vyjádřil se Bertolino.

Podle právníka rodiče Briana Laundrieho věří, že se stále nachází ve floridské rezervaci. Rodina již koncem září odmítla spekulace, že by synovi jakkoliv pomáhala. „Chris a Roberta Laundrieovi neví, kde se Brian nachazí. Mají o něj strach a doufají, že jej FBI najde. Spekulace veřejnosti a části médií o tom, že rodiče pomáhali Brianovi utéct z domu a vyhýbat se zatčení na základě zatykače, jenž byl vydán až poté, co už byl Brian několik dní pohřešovaný, jsou jednoduše špatné," zveřejnil prohlášení rodiny právník Bertolino.

Časová přímka



Americký server CNN sestavil časovou přímku událostí, které vedly ke zmizení a nalezení Gabby Petitové.



Červen 2021

- Snoubenci Gabby Petitová a Brian Laundrie vyrazili na výlet po amerických národních parcích v upravené bílé dodávce Ford;

- v plánu byla cesta na západní pobřeží a návštěva národních parků v západních státech Ameriky;

- cestu Petitová sdílela na sociálních sítích a s rodinou, pravidelná komunikace ustala koncem srpna.



Srpen 2021

- Policie se ve městě Moab v Utahu setkala 12. srpna s párem, který se měl údajně pohádat, z tohoto setkání vzniklo video nahrané na služební kameru;

- toho dne mělo dojít v průběhu hádky i na rvačku, pár následně uvedl, že jsou velmi zamilovaní a zasnoubení, rovněž nechtěli, aby se incident řešil jako kriminální čin;

- pár se podle informací CNN na doporučení policistů na noc rozdělil;

- policisté popsali Petitovou jako zmatenou a emocionální;

- policisté situaci nevyhodnotili jako domácí násilí, ale spíše jako „krizi duševního zdraví“;

- podle policejní zprávy měli oba dva své mobilní telefony.



Poslední týden srpna

- Poslední kontakt mezi Petitovou a její rodinou měl proběhnout v posledním týdnu v srpnu;

- předpokládá se, že se v té době měla zdržovat v Národním parku Grand Teton ve Wyomingu;

- poslední zprávu měla rodina Petitové obdržet 30. srpna, podle právníka rodiny se však domnívají, že tato zpráva již nebyla od ní;

- 24. srpna Petitová volala se svou matkou pomocí videohovoru – uvedla, že opouštějí Utah a míří do Wyomingu;

- 25. srpna si Petitová vyměnila řadů zpráv se svou matkou, rodina se domnívá, že v té době byla již v oblastí pohoří Teton;

- 27. srpna si Petitová vyměnila další řadu zpráv se svou matkou, rodina se domnívá, že byla stále v pohoří Teton;

- 30. srpna obdržela rodina poslední zprávu od Gabby Petitové, pochybují však, že by tuto zprávu napsala ona, podle právníka zpráva zněla „V Yosemite není signál“.



Středa 1. září 2021

- snoubenec Petitové se vrátil do města North Port, kde on, Petitová i jeho rodiče bydleli;

- dodávku, ve které cestovali, policie nalezla později u Laundrieho doma, policisté budou stopy v autě analyzovat.



Sobota 11. září 2021

- Poté, co se rodině Petitové žijící ve státě New York nepodařilo s Gabby spojit, nahlásili její zmizení;

- policie ten den navštívila jejího snoubence v North Portu a požádala o rozhovor s ním a jeho rodinou;

- podle policejního mluvčího Joshe Taylora „v podstatě jen předali informace svým právníkům“.



Čtvrtek 16. žáří 2021

- Podle právníka Petitových žádala rodina jejího snoubence a jeho rodinu o spolupráci;

- „Pokud máte ještě nějaký zbytek slušnosti, prosím řekněte, kde se Gabby nachází. Řekněte, jestli hledáme na správném místě. Jediné, co chceme je, aby se Gabby vrátila,“ uvedl právník Stafford, zástupce Petitových;

- rodina Laundrieho podle Stafforda odmítla začátkem září na žádosti a otázky rodiny Petitové odpovídat.



Pátek 17. září 2021

- Po několika dnech snahy policie přiměla rodinu jejího snoubence k řeči, ta uvedla, že Briana Laundrieho od úterý neviděla;

- podle právníka rodiny Laundrieových se neví, kde se nachází;

- FBI se v současnosti u Briana Landrieho doma snaží zjistit, kde by mohl být;

- lokální a federální úřady zahajují hledání Briana Laundrieho;

- je hledán jako pohřešovaný, ne jako podezřelý;

- podle rodiny Petitové se schovává.



Sobota 18. září 2021

- Policie zahájila hledání Briana Laundrieho v rezervaci Carlton na Floridě;

- současně FBI prohledávala pohoří Teton ve Wyomingu, kde hledala Gabby Petitovou.



Neděle 19. září 2021

- FBI oznámila nález ostatků, které odpovídali popisu dvaadvacetileté Petitové;



Pondělí 20. září 2021

- FBI vyslechla rodiče snoubence Gabby Petitové

- po výslechu byli Christopher and Roberta Laundrieovi odvezeni ze svého domu, ten následně FBI několik hodin prohledávala

- podle policie skončilo hledání stop v národním parku, kde se podle některých indícii mohl Brian Laundrie nacházet



Úterý 21. září 2021

- koroner podle FBI potvrdil, že nalezené ostatky mladé ženy v národním parku patří Gabby Petitové, zároveň uvedl, že byla zavražděna

- přesnou příčinu smrti úřady zveřejní až po pitvě



Čtvrtek 23. září 2021

- soud ve státě Wyoming, kde společně byli Laundrie a Petitová, a kde se našlo tělo blogerky, vydal federální zatykač na Briana Laundrieho. Týká se zneužití cizího účtu a kreditní karty - Laundrie podle textu příkazu k zatčení využil účet a PIN kód, které nejsou jeho, a vybral více než tisíc dolarů



Neděle 26. září 2021

- na newyorském Long Islandu se uskutečnilo poslední rozloučení s Gabby Petitovou, kromě rodiny a známých na něj dorazily stovky lidí, kterých se dotkl tragický příběh



Počátek října 2021

- nové důkazy ukázaly, že Brian Laundrie z domu zmizel již v pondělí 13. září, ne v úterý 14. září, jak později tvrdili policistům jeho rodiče. Tuto informaci potvrdil i právník rodiny Laundriových

- ve floridské rezervaci, kdy by se mohl zdržovat Brian Laundrie, bylo objeveno nedávno použité tábořiště



Polovina října 2021

- vyšetřovatelé konečně zveřejnili příčinu smrti Gabby Petitové - podle koronera byla uškrcena